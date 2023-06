Opportunità di lavoro, mercoledì 14 giugno recruiting day a San Donà

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Mercoledì 14 giugno presso la filiale Eurointerim di San Donà di Piave, in via Pascoli 3, avrà luogo il recruiting day dedicato al reperimento di operai/e metalmeccanici, addetti/e all'assemblaggio, controllo qualità e magazzinieri, elettricisti/idraulici, impiegati/e, commerciali e amministrativo/contabili, addetti/e al front office, addetti/e pulizie, autisti e addetti/e alle consegne.

L’appuntamento è dedicato a chi cerca lavoro e a chi desidera valutare nuove prospettive professionali grazie al personale esperto nella ricerca e selezione del personale. In base alle esigenze si potrà ricevere gratuitamente: consulenza sul percorso professionale, suggerimenti su come valorizzare la propria candidatura, indicazioni su come migliorare il curriculum vitae, consigli su come proporsi al meglio durante un colloquio di selezione. Inoltre per i candidati sarà possibile accedere alle molteplici offerte presso le più importanti aziende del territorio sia a tempo indeterminato che determinato.

La filiale sarà aperta dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. È possibile fissare un appuntamento chiamando il numero 0421 222714. Richiesti curriculum vitae e documenti.