Terza corsia, l'assessore regionale De Berti conferma 50 milioni per le opere propedeutiche

La notizia arriva dopo quella di un altro incidente mortale lungo la A4, martedì mattina alle 4.30. È successo a Roncade, in direzione Trieste, con molta probabilità ascrivibile a un malore o a un colpo di sonno visto che si è trattato, secondo le informazioni disponibili sulla dinamica, del tamponamento di un mezzo fermo. L'assessore alle Infrastrutture e Trasporti del Veneto, Elisa De Berti, in Consiglio regionale ha confermato i 50 milioni per opere propedeutiche alla realizzazione della terza corsia del tratto.

«Apprendiamo con piacere dall’assessore la notizia dei finanziamenti - scrivono Jonatan Montanariello, consigliere Pd e vicepresidente della commissione Infrastrutture e Trasporti, e la collega Francesca Zottis, dopo aver ascoltato la risposta all’interrogazione -. Le risorse derivanti da pedaggi dell’A4 incassati da Autovie Venete sul tratto veneto, saranno impiegati per opere di predisposizione dei nuovi cavalcavia, propedeutici alla realizzazione della terza corsia. Finalmente queste risorse tornano a casa. Ma deve diventare normalità, non l’eccezione, poiché gran parte dell’autostrada è in Veneto, non in Friuli Venezia Giulia. La nuova società (la Newco in cui entreranno entrambe le Regioni, ma il cui piano è arenato dalla scadenza della concessione nel 2017) dovrà tenerne conto».

«È un tema sul tavolo da troppo tempo - continuano i consiglieri d'opposizione - la scorsa primavera è stato approvato in Parlamento un ordine del giorno, sottoscritto trasversalmente dalle deputate del Veneto orientale, per chiedere di destinare una parte delle risorse del fondo complementare al Pnrr per terminare il tratto fra Portogruaro e San Donà di Piave, balzato più volte agli onori della cronaca per gli incidenti, anche mortali, che in più di un’occasione hanno paralizzato l’intera circolazione autostradale del Nord est», ricordano. L’assessore ha presentato un cronoprogramma sottolineando come tuttavia manchino ancora 440 milioni per completare l’intera terza corsia, fondi che dovranno essere recuperati dalle entrate tariffarie del piano finanziario della nuova concessione, e per questo la Regione si sta muovendo per accelerare le attività legate al completamento del procedimento di affidamento alla newco pubblica, partecipata da Veneto e Friuli. «Dopo la risposta di oggi monitoreremo, mi auguro tutti insieme, che questo perfezionamento della progettualità proceda spedito, senza ulteriori intoppi».