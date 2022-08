Giovani aggrediti per strada a Jesolo

Un'aggressione immotivata per strada, un altro episodio di violenza a Jesolo. Vittime sarebbero tre ventenni, due trevigiani e una ragazza padovana. A raccontare i fatti, risalenti alla tarda serata di sabato, è uno di loro, un ragazzo la cui testimonianza è stata raccolta da Antennatre. «Stavamo tornando a casa, io e dei miei amici, quando un gruppo di stranieri ha iniziato a importunarci. Li abbiamo ignorati completamente, ma loro ci hanno seguiti e poi ci hanno menati». Tutto «per divertimento, senza motivo».

L'episodio è avvenuto in via Olanda e c'è anche un video che riprende l'accaduto. «Al mio amico hanno anche rotto la bicicletta», prosegue il racconto del trevigiano. L'aggressione si è conclusa pochi istanti più tardi, probabilmente nel momento in cui gli inquilini dei palazzi circostanti hanno cominciato ad affacciarsi, attirati dal trambusto. A quel punto i violenti si sono allontananti a piedi. Il trevigiano malmenato è stato poi curato al pronto soccorso, riportando dieci giorni di prognosi, e la vicenda sarà oggetto di denuncia alle forze dell'ordine.

In questi giorni Jesolo è al centro dell'attenzione per quanto riguarda il tema della sicurezza, una situazione critica alla quale il sindaco e il prefetto stanno rispondendo anche con un aumento delle forze in campo. Proprio da oggi, 1° agosto, saranno operativi sulle strade 15 carabinieri e 10 finanzieri in più. È la conseguenza diretta della sparatoria in via Verdi della scorsa settimana, del pestaggio subito qualche giorno prima da un giovane bengalese e di un accoltellamento che ha portato la polizia ad arrestare un 19enne. Solo per citare gli episodi più gravi.