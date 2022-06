Ca' Foscari acquista Palazzo Rio Novo, la Fondazione di Venezia trasloca

Ca’ Foscari ha annunciato l’acquisto della sede della Fondazione di Venezia in Rio Novo, operazione che porterà l'ateneo a espandersi ulteriormente in città. La proposta è stata formulata per un valore di 15,9 milioni di euro e ha avuto l'approvazione dal Consiglio di amministrazione della Fondazione, che nella seduta del 10 giugno ha conferito al presidente il mandato a procedere. Gli ambienti di Palazzo Rio Novo saranno destinati principalmente ad attività e servizi dell’area umanistica ed entreranno in servizio a partire dall'anno accademico 2023-2024.

La Fondazione manterrà la sua presenza nel centro storico trasferendosi a Cannaregio in una porzione di Palazzo Flangini (accanto a San Geremia, affacciato sul Canal Grande), recentemente acquistata con un investimento di 4,7 milioni di euro. A breve saranno avviati i lavori di adeguamento della struttura, in particolare per il restauro dell’ingresso monumentale e del piano nobile, che si prevede possa essere a tutti gli effetti operativa nella primavera 2023.

«La vendita della nostra sede storica rientra nella strategia finalizzata al riassetto degli attivi patrimoniali della Fondazione e al conseguente aumento della redditività a favore di progetti che abbiano al centro la sostenibilità e il territorio – sottolinea Michele Bugliesi, presidente della Fondazione – L’acquisizione degli spazi da parte dell'università Ca' Foscari rappresenta un simbolico passaggio di testimone con un'Istituzione prestigiosa con cui la Fondazione condivide visione e obiettivi di sviluppo, nella ricerca, nella formazione e nella crescita del capitale umano».

La rettrice di Ca' Foscari, Tiziana Lippiello, aggiunge: «Il nostro ateneo mette a segno un altro importante obiettivo del proprio piano edilizio, andando a configurare un polo umanistico insieme a Malcanton-Marcorà che si trova nelle immediate vicinanze; l’edificio “Rio Nuovo” ci consentirà in tempi brevi di poter ampliare gli spazi e le funzioni dell’area umanistica, implementando le attività di ricerca e di studio all’interno di un vero e proprio campus con nuovi servizi e spazi dedicati».