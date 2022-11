Avvento in musica 2022: 4 concerti nella chiesa di San Trovaso a Venezia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Ritornano i concerti di Avvento promossi dall’Associazione Alessandro Marcello nella chiesa di San Trovaso a Venezia. La rassegna, realizzata in collaborazione con la Fondazione Archivio Vittorio Cini e Asolo Musica, proporrà 4 concerti ad ingresso libero durante le domeniche del tempo di Avvento. Il primo appuntamento, domenica 27 novembre alle ore 16, vedrà protagonista l’Ensemble Vocale Kairos Vox, diretto da Alberto Pelosin con Marco Favotto all’organo. Sarà un omaggio alla figura del compositore Lorenzo Perosi, nei 150 anni dalla nascita, con un programma dal titolo “La musica per la Santa Liturgia da Pio X ai giorni nostri”. A seguire, domenica 4 dicembre, l’organista Gabriele Giacomelli proporrà un interessante programma per organo, con la partecipazione del percussionista Riccardo Tosin. Gli ultimi due appuntamenti, previsti per l’11 e il 18 dicembre, vedranno protagonisti l’organista Mario Ciferri, il soprano Plamena Angelova e l’organista Roberto Bonetto. L’ingresso ai concerti è gratuito.