Lo sguardo e l'ombelico 7^ edizione 2023

Parte il 7 di ottobre la 7^ edizione della rassegna di incontri con i maggiori interpreti della fotografia italiana contemporanea “Lo sguardo e l’ombelico” al Centro Culturale Candiani, sostenuta dall’Assessorato alla Cultura di Venezia.

Si comincia con Michele Buda il 7 ottobre, autore molto vicino alla ricerca di Guido Guidi e suo collaboratore, docente di fotografia a Ravenna, interessato allo sviluppo dei territori romagnoli nelle loro metamorfosi. Autore di una visione poetica ed estetica che però non tralascia scopi ed obiettivi della ricerca pura fotografica.

Il momento di ascoltare la lezione di Andrea Botto è il 21 di ottobre. Artista e docente di fotografia, si è dedicato a molte importanti commissioni, esposte nei musei di tutto il mondo, dalla Germania, alla Grecia ed in Cina. Autore di numerosi libri e dedito ad una personale ricerca nel mondo delle demolizioni con gli esplosivi.

Il 4 di novembre incontreremo Matteo de Mayda, veneziano, fotoreporter e collaboratore di numeri giornali importanti come Il NY Times, il Guardian, Il Wall Street Journal e Vogue, solo per citarne alcuni. Fotografo dalle numerose esperienze e riconoscimenti.

Il 18 novembre invece, dialogheremo con Michele Borzoni, autore facente parte del rinomato collettivo Terraproject, diplomato presso l’ International Center of Photography in the Documentary Photography and Photojournalism Program in New York, e vincitore di numerosi premi internazionali la cui ricerca verte sul reportage sulle forze lavoro ed su altri temi socialmente importanti.

Chiusura della manifestazione il 2 di dicembre, con un tributo dovuto ad un grande outsider della fotografia nazionale, Efrem Raimondi. All’incontro parteciperanno la moglie del fotografo, scomparso due anni fa, Laura de Tomasi ed il critico Alessandro Ronchi che ci faranno ripercorrere la carriera del fotografo milanese e le sue maggiori opere.

Quest’anno la rassegna si arricchisce di altri tre appuntamenti infrasettimanali che saranno dedicati all’uscita di tre libri:

- Clodia Inspecta di Giovanni Cecchinato. Giovedi 19 ottobre alle 17:30. Il fotografo dialogherà in compagnia di Riccardo Caldura (Dir. dell’Accademia di Belle Arti di Venezia) e Michela Pace (Ricercatrice dell’Università IUAV di Venezia) a proposito della ricerca fotografica commissionata nel 2021 dai Lions di Chioggia e Sottomarina sul territorio clodiense e appena diventata libro con editore Anteferma.

- Mirabilia di Silvia Camporesi. Sarà presente l’artista a raccontare la genesi ed il completamento di questo progetto editoriale che ci racconta di luoghi speciali, meraviglie della natura, posti insoliti nel nostro paese. Giovedi 02 novembre alle ore 17:30

- Il roseto, esercizi sui piccoli luoghi di Andrea Pertoldeo (docente del Master in fotografia dell’Università IUAV di Venezia) e Antonello Frongia (Critico e prof. dell’Università Rome Tre). Sarà presente il fotografo che dialogherà con Stefano Munarin (prof. di Urbanistica all’Università IUAV di Venezia) a proposito dell’analisi dei piccoli luoghi e degli aspetti peculiari della fotografia del docente/fotografo ospite. Giovedi 16 novembre alle ore 17:30.

Tutti gli incontri si terranno nella sala conferenze del 4° piano del Centro Culturale Candiani di Mestre alle 17:30, l’entrata è gratuita e libera.