Nel weekend: spettacoli pirotecnici, eventi gastronomici, cinema e teatro

Spettacoli pirotecnici, eventi gastronomici, cinema e teatro: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere nel territorio di Venezia e provincia quello del 26 e 27 agosto 2023, anticipato da venerdì 25. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi del weekend.

Beach On Fire

Le mille, anzi seimila, luci del Beach On Fire sono pronte ad accendersi per far brillare sotto una pioggia di colori i 12 chilometri di litorale di Cavallino-Treporti, incantando grandi e bambini. L’appuntamento sarà alle 22.30 di sabato 26 agosto 2023, e sarà visibile da tutto il litorale della località (DETTAGLI).

Festa del Peocio

Dal 20 al 27 agosto 2023 torna la Festa del Peocio con un programma ricco di eventi che comprende stand gastronomici, tornei sportivi, musica e tanti altri appuntamenti. L'iniziativa si terrà al Lido di Venezia, presso la spiaggia degli Alberoni (DETTAGLI).

Cinema sotto le stelle

Prosegue Cinema Sotto Le Stelle, la rassegna cinematografica di Marghera Estate che anima Piazza Mercato. Venerdì 25 agosto sullo schermo Pierfrancesco Favino è un tenente di polizia di nome Franco Amore in L'ultima notte di Amore. Sabato 26 agosto è tutto per il blockbuster Top Gun: Maverick!. Domenica 27 agosto verrà invece proiettato Sì chef! - La brigade (DETTAGLI).

Late summer night

Sabato 26 agosto, dalle 20 alle 24, le vie di San Donà di Piave saranno animate dalla “Late summer night”: un modo per celebrare il ritorno in città di tutti coloro che hanno vissuto qualche giorno di vacanza e festeggiare il senso di comunità. Durante l'evento sarà possibile trovare negozi aperti, musica, esposizioni di auto, moto e biciclette d’epoca (DETTAGLI).

San Donà Buskers Festival

Ritorna anche quest’anno il “San Donà Buskers Festival”, una kermesse a ingresso gratuito che unisce le performance di artisti di strada, spettacoli, intrattenimento e tanto altro e che porterà nel centro cittadino divertimento e buon cibo:. L’evento avrà inizio venerdì 25 agosto, alle ore 18.00 (DETTAGLI).

Carlo & Giorgio in "Senza Skei"

Carlo & Giorgio saranno al campo sportivo di Passerella di Sotto, venerdì 25 agosto alle 21.00, con il loro spettacolo “Senza Skei”: si tratta del recupero della data, prevista per il 4 agosto, e poi rinviata a causa di condizioni meteo avverse. Il duo comico scherzerà sugli effetti di una crisi economica pesante che, a partire dal post pandemia, ci ha resi tutti più poveri (DETTAGLI).

"Don Giovanni" a Portogruaro

Dal 25 agosto all’8 settembre 2023 si terrà il 41° Festival Internazionale di Musica di Portogruaro. Per la prima volta, l'evento sarà inaugurato con l’allestimento di un’opera lirica, "Don Giovanni" di Mozart, venerdì 25 agosto alle ore 20.00 al Teatro Russolo di Portogruaro (DETTAGLI).

Visite all'antico cimitero ebraico di Venezia

Riaprirà straordinariamente domenica 27 agosto l’antico Cimitero Ebraico al Lido di Venezia: ad essere proposti saranno quattro turni di visite guidate, su prenotazione, alle ore 10.30, 12, 15.30 e 17, per scoprire un luogo ricco di grande fascino e di memoria (DETTAGLI).

Mostra su Emilio Vedova

Continua la mostra Rivoluzione Vedova, ospitata presso gli spazi di M9 - Museo del ’900: ad essere esposti saranno, tra gli altri, alcuni fondamentali lavori del pittore veneziano connotati proprio dal forte legame con i drammatici eventi del suo tempo (DETTAGLI).

Mostra su Andy Warhol

Fino al 3 settembre si terrà a Caorle la grande mostra dedicata a Andy Warhol, ospitata presso il Centro Culturale A. Bafile. L'esposizione racconta la rivoluzione del genio di Pittsburgh attraverso un percorso espositivo di oltre 60 opere e sarà completata da alcuni tra i principali protagonisti di quella stagione artistica (DETTAGLI).