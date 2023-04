Nel weekend di Pasqua: mercatini, concerti e grandi mostre

Concerti, mostre, spettacoli e tante altre iniziative: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere nel territorio di Venezia e provincia, quello del 7, 8 e 9 aprile 2023. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi del weekend.

Mercatini di Pasqua a Noale

Edizione straordinaria dei mercatini di Noale: domenica la Pasqua non ferma, anzi fa da traino alla rinnovata e fortunata abbinata dei due appuntamenti noalesi, coordinata da Confcommercio del Miranese insieme al Comune. Il mercatino “Sapori & Tradizioni” in piazza XX Settembre e l’antiquariato “MercatiNoale” in piazza Castello saranno dunque regolarmente protagonisti in centro storico, come ogni seconda domenica del mese (DETTAGLI).

Il grande chitarrista Steve Vai a Jesolo

La città di Jesolo si prepara ad accogliere un nuovo grande evento internazionale: il concerto del leggendario Steve Vai, chitarrista, compositore, produttore discografico e cantante statunitense, che torna in Italia per sole due date con il tour di presentazione del suo più recente lavoro discografico “Inviolate” (DETTAGLI).

Giovane musica d'autore a San Donà di Piave

Sarà il Teatro Metropolitano Astra di San Donà di Piave ad ospitare la prima edizione di Astra Sounds sabato 8 aprile dalle ore 19.30. Sul palco si esibiranno cinque band provenienti da diverse regioni italiane, per una serata che dà spazio alle nuove generazioni all’insegna della musica emergente. Il festival è realizzato Circuito Multidisciplinare Regionale Arteven in Circuito in collaborazione con la Città di San Donà di Piave nell’ambito del progetto Glocal Sound – Giovane Musica d’Autore (DETTAGLI).

Mostra su Vittore Carpaccio a Palazzo Ducale

La grande retrospettiva si è potuta concretizzare grazie alla collaborazione tra i Musei Civici Veneziani e la National Gallery di Washington. La curatela del progetto è stata affidata Peter Humfrey, riconosciuto specialista del pittore e del suo contesto, con Andrea Bellieni, curatore dei Musei Civici di Venezia, e Gretchen Hirschauer, curatrice della pittura italiana e spagnola alla National Gallery of Art di Washington (DETTAGLI).

Edmondo Bacci alla Peggy Guggenheim

Dal 1 aprile al 18 settembre 2023 la Collezione Peggy Guggenheim presenta Edmondo Bacci. L'energia della luce, a cura di Chiara Bertola, responsabile del programma di arte contemporanea alla Fondazione Querini Stampalia. Con un’ottantina di opere, molte delle quali mai esposte prima, tra dipinti e disegni inediti, provenienti dall’Archivio Edmondo Bacci, da collezioni private e musei internazionali, tra cui il Museum of Modern Art di New York e l’Art Museum di Palm Springs, si tratta della prima e più esaustiva personale dedicata all’artista veneziano Edmondo Bacci (DETTAGLI).

La storia delle donne ricoverate in manicomio

Dalle buste dell’archivio storico degli ospedali psichiatrici veneziani riaffiora la storia di oltre diecimila donne ricoverate nelle isole di San Clemente e di San Servolo, dal 1900 al 1950. Di loro sono rimasti alcuni fogli di cartelle cliniche, assai scarni: documenti conservati presso l’archivio storico dell’isola di San Servolo, di proprietà della Città metropolitana di Venezia (DETTAGLI).