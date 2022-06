Una festa per i primi 50 anni di volley a Noale

Una storia lunga cinquant'anni. È quella del volley a Noale, che lunedì prossimo, 13 giugno, celebrerà l'importante traguardo con una festa in piazzetta Dal Maistro (fronte municipio), durante la quale saranno ripercorsi insieme ai protagonisti i momenti salienti della storia societaria. Alla serata parteciperanno dirigenti, allenatori, giocatrici e giocatori che hanno dato vita al sodalizio, e gli storici sponsor che nel corso degli anni lo hanno sostenuto. Nel corso dell'evento, il presidente, Marco Sorato, e i dirigenti presenteranno il nuovo logo della società e la nuova denominazione "Volley Noale asd" (qui il modulo per partecipare).

La storia della società

La società, nata nel 1971 su iniativa di Gianni Scapin, presidente della polisportiva Audace Noale, ha dovuto affrontare sin dal principio il problema della carenza di impianti. La piccola palestra delle scuole elementari, alta soltanto 5 metri e mezzo, non era infatti idonea al gioco della pallavolo. Le prime due squadre femminili, iscritte al campionato provinciale di Treviso, terminarono terza e sesta. L’anno successivo l’Audace Pallavolo Noale aderì al comitato di Venezia (numero 3 di matricola) e, come riportato nel foglietto parrocchiale dell’epoca, la squadra si piazzò terza alla fase finale provinciale, alle spalle delle più esperte San Donà e San Michele al Tagliamento, dopo aver avuto ragione, in semifinale, di Chioggia e Mirano.

Con i successi, cominciò a crescere anche l’entusiasmo, e già nel secondo anno di attività avevano aderito al settore pallavolo oltre 60 ragazze, suddivise in 5 squadre. Negli anni Settanta la squadra arrivò a giocare anche in serie C, e nel corso degli anni ha raggiunto in più di un'occasione la promozione in serie D, l’ultima al termine della stagione 2017-2018. Nel nutrito "palmares" spicca il titolo provinciale under 19 femminile (2000-2001) e, sempre con la Under 19, la vittoria in due tornei internazionali: nel 2000 nei Paesi Bassi e nel 2001 a Barcellona (Copa Maresme). Risale invece al 1977 la nascita del settore maschile, che con alterne vicende ha partecipato ai campionati provinciali di divisione fino al 1990.

Nel 2006 l'Audace Pallavolo Noale aderì quindi alla polisportiva Sporting Club di Noale, che con le attività di nuoto, basket, karate ed atletica avrebbe dovuto costituire la più grande società sportiva comunale, capace di catalizzare nuove risorse e sinergie tra i vari club. Allo scioglimento della polisportiva, lo Sporting Volley Noale mantenne la medesima denominazione, perdendo, però, il codice di matricola originario. Negli ultimi anni la società ha aderito al "Progetto Fusion" che, in collaborazione con altre società del territorio, ha l'obiettivo di crescere e valorizzare i talenti del territorio.

«Il nostro principale motivo di orgoglio - spiegano dalla società - sono le numerose atlete cresciute a Noale, che nel corso degli anni hanno militato nei campionati nazionali maggiori di serie A e B, e nei campionati regionali di C e D».