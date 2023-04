Selezioni e concorsi di Venice Design Week 2023

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Le selezioni e i concorsi scadranno tra aprile e maggio per poter aderire alla settimana del design che si terrà poi dal 7 al 15 ottobre 2023. Designer, artigiani, architetti sono invitati a presentare progetti che si relazionano al tema "Sinestesie" scelto per la quattordicesima edizione di Venice Design Week.

VDW Light Selection, VDW Jewelry Selection, Progetti di Interior Design, Oggetti sinestetici, installazioni site specific, presentazione di progetti innovativi. Venezia si anima durante la settimana del design. Esposizioni, conferenze, incontri, laboratori, concorsi e visite guidate offrono una cornice unica ricca tra storia e contemporaneità. A Venezia ci si incontra e confronta sui temi della sostenibilità e del riuso, del reciclo, tutti argomenti essenziali per il nostro ambiente che progettisti e designer affrontano quotidianamente.

Venice Design Week è il luogo ideale per scoprire nuove prospettive, in un evento di portata globale che riunisce esperti ed appassionati creativi da tutto il mondo. Rafforza la posizione di Venezia come centro culturale e dell'artigianato italiano, rinnovando la sua reputazione come centro di innovazione. Rendendosi una delle principali manifestazioni di design al mondo parte del network internazionale delle World Design Week.