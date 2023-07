È il giorno del Redentore: aperto il ponte votivo, in serata lo spettacolo pirotecnico

A Venezia è il giorno del Redentore, una delle feste più popolari e amate sia dagli abitanti che dai visitatori. Le celebrazioni sono partite nella serata di venerdì con l'inaugurazione del tradizionale ponte votivo che collega le Zattere con la chiesa del Redentore, sull'isola della Giudecca. Il momento clou, per il quale sono attese decine di migliaia di persone, è nella serata di sabato 15 luglio con lo spettacolo pirotecnico di 40 minuti in Bacino di San Marco, a partire dalle 23.30. L'accesso alle aree più gettonate (rive tra San Marco e i Giardini, punta della Dogana e Giudecca, oltre che dall'acqua) è contingentato, con servizio di prenotazione dei posti. Da notare che per tutta la notte è in vigore l'ordinanza anti alcol. Si prosegue il giorno successivo, domenica 16, con le regate del Redentore nel canale della Giudecca.

La cerimonia del ponte votivo è stata celebrata dal patriarca Francesco Moraglia con il sindaco Luigi Brugnaro. Iconica e immancabile simbolo del Redentore, la "via sull’acqua" creata dal ponte votivo ha da sempre accompagnato i festeggiamenti, sebbene sotto diverse spoglie, arrivando ad assumere in tempi recenti le sembianze della struttura in legno e acciaio che da oltre 20 anni i veneziani sono abituati ad attraversare, a ricordo del voto per la liberazione dalla peste. Per il sindaco, questo è «uno dei momenti più evocativi della tradizione della nostra città. Raccogliamo un testimone dall’alto valore simbolico e dobbiamo dimostrare sempre di esserne degni», ha aggiunto, concludendo con un augurio: «Che questa festa sia davvero un momento da vivere con fiducia e speranza, guardando al futuro e alla rinascita della nostra cara e amata Venezia».

Anche in terraferma e sulle isole i veneziani festeggiano il Redentore con una serie di iniziative diffuse sul territorio. "Asseggiano in Festa", sabato 15 luglio, prevede lo spettacolo pirotecnico alle ore 23.30, mentre a Malcontenta c'è una sagra dedicata, dal 13 al 18 luglio (anche qui, fuochi d'artificio nella serata di sabato); a Marghera, in piazza Mercato, sono in programma musica dal vivo, gastronomia tipica ed esibizioni di ballo; spettacolo pirotecnico anche a Pellestrina, in piazza Zendrini; alla Gazzera, infine, il "Redentore al parco” presso villa Pozzi con picnic, spettacoli di magia, teatro e musica.