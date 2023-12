Presepi di ghiaccio, concerti e mercatini natalizi: il ricco weekend di Venezia e provincia

La magia nel Natale avvolge la provincia veneziana anche nel weekend con presepi, concerti e mercatini: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere, quello del 9 e 10 dicembre 2023, anticipato da venerdì 8. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi del weekend.

Presepi di ghiaccio

Piazza I Maggio si prepara ad accogliere il gruppo di artisti che dal 6 al 10 dicembre sarà impegnato nella scolpitura del "Presepe di ghiaccio". L’evento che caratterizzerà il cuore del centro storico sarà allestito all’interno di un’ampia tensostruttura con enormi teche refrigerate dove saranno collocati 70 blocchi di ghiaccio (DETTAGLI).

Piste di pattinaggio sul ghiaccio

Durante le festività natalizie, grandi e piccini potranno pattinare sul ghiaccio nelle piste allestite, come da tradizione, in Campo San Polo a Venezia (DETTAGLI), in Piazza Ferretto a Mestre (DETTAGLI), in Piazza Mercato a Marghera (DETTAGLI) e in Piazza Duomo a Chioggia.(DETTAGLI).

Concerto della Big Vocal Orchestra

Sarà la musica ad accendere la magia del Natale: il Teatro Goldoni di Venezia è pronto a vestirsi di luci, suoni e colori. Sabato 9 e domenica 10 dicembre le festività entreranno nel vivo con il concerto di Natale della Big Vocal Orchestra, "The Greatest Show" (DETTAGLI).

Motobabbo

Dalla piazza di Mirano, sabato 9 dicembre alle ore 15.00, partirà una sfilata in costume da Babbo Natale per le vie della città, fino a raggiungere Casa Nazareth per il momento più atteso: la consegna dei regali ai bambini. Motobabbo è un motoraduno solidale unico nel suo genere, il più grande e importante della Regione Veneto (DETTAGLI).

Natale è… Mirano

Al via il programma “Natale è… Mirano” con eventi diffusi, cultura e solidarietà fino all’8 gennaio. Venerdì si terrà "Babbi a spasso e doni sotto l’albero”, sabato il MotoBabbo e domenica sarà la volta di mercatini e concerti gospel in Piazza Martiri (DETTAGLI).

Mercatini di Natale a Caorle

Il Mercatino di Natale di Caorle aprirà i battenti l’8 dicembre e durerà fino al 7 gennaio 2024. La magia del Villaggio di Natale e del “Circo del Natale” con elfi, artisti circensi, performance musicali e animazione itinerante faranno da filo conduttore all’iniziativa nel centro della città (DETTAGLI).

Festival dea Canzon Venessiana

In arrivo la seconda edizione del Festival dea Canzon Venessiana, che quest’anno si svolgerà al Teatro Malibran domenica 10 dicembre dalle ore 17 alle 19. Lo scopo benefico si affianca a quello della diffusione della canzone veneziana, obiettivo che viene perseguito proponendo una rassegna di sedici brani legati alla città (DETTAGLI).

Mostra sul fotografo David Seymour

È a David ‘Chim’ Seymour che il Museo di Palazzo Grimani dedica, dal 6 dicembre 2023 al 17 marzo 2024, il secondo appuntamento con i maggiori protagonisti della fotografia internazionale del Novecento e che hanno, nella loro carriera, scelto di interpretare quell’unicum che è rappresentato da Venezia (DETTAGLI).

Mostra su Dino Buzzati, pop art e Venezia

Dal 24 novembre al 25 febbraio 2024 al Centro Candiani prende vita la mostra "Buzzati, Venezia e la pop art", un evento unico che esplora la connessione affascinante tra il celebre scrittore Dino Buzzati, la città di Venezia e il movimento artistico della pop art (DETTAGLI).

Mostra "L’isola che c’è"

Nella sede veneziana di Emergency si inaugura "L’isola che c’è", una mostra che raccoglie 19 ritratti pittorici di Nicola Golea dedicati agli abitanti di oggi dell’isola della Giudecca. Ogni opera è accompagnata da un testo scritto da Andrea Barina (DETTAGLI).

Mostra sulla devozione popolare a Maria

Ultima tappa della mostra fotografica itinerante che la Pro Loco di Noale ha voluto organizzare con l’obiettivo di far conoscere il patrimonio artistico e storico legato alla devozione mariana espressa nei secoli nella città. L’esposizione sarà allestita all’interno della Torre delle Campane dall’8 al 17 dicembre (DETTAGLI).