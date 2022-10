Oktoberfest a Mestre, mercatini a Noale, fattorie aperte: gli eventi del weekend

Feste, mercatini, appuntamenti musicali e grandi mostre di pittura contemporanea. Sarà un fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere nel territorio di Venezia e provincia, quello dell'8 e 9 ottobre 2022. Come di consueto, vi segnaliamo i principali, in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi del weekend.

Mercatini a Noale

La nuova Piazza XX Settembre alla prova dei fatti: domenica 9 ottobre 2022 il mercatino “Sapori & Tradizioni” torna nella sua posizione originaria, nel nuovo salotto di Noale appena restituito ai cittadini dopo mesi di lavori di riqualificazione: sarà l’occasione per rivedere, in numeri davvero importanti, l’accoppiata dei mercatini che da tempo fanno bella mostra di sé ogni seconda domenica del mese: prodotti tipici alimentari e dell’artigianato locale in Piazza XX Settembre, antiquariato e collezionismo in Piazza Castello (DETTAGLI).

Oktober Fest dei fioi

L'Oktoberfest quest'anno si celebra anche a Mestre: l'appuntamento, nell'ambito de “Le Città in festa”, è fissato per domenica 9 ottobre presso gli spazi della parrocchia di Santa Maria del Carmelo, sul Terraglio. L'evento si intitola "Oktober Fest dei fioi", dal nome del gruppo organizzatore (DETTAGLI).

Fashion Festival all'outlet di Noventa

Il Fashion Festival rappresenta una bella opportunità per trascorrere una giornata all’aria aperta godendosi il migliore shopping di sempre. Solo per il 9 ottobre moltissimi brand di Noventa di Piave Designer Outlet proporranno tre prodotti iconici della collezione autunno-inverno con un’ulteriore riduzione del 70% sul prezzo outlet, oltre a ulteriori offerte speciali. Ampia scelta tra gli articoli in promozione, dai capispalla alle borse, sneakers, accessori e beauty: un evento unico per rinnovare il guardaroba autunnale (DETTAGLI).

Fattorie aperte nel Veneziano

Laboratori del cibo, pet therapy, escursioni con gli animali, giochi sull’aia, racconti della tradizione contadina, esperienze a contatto con la vita quotidiana in campagna, sono questi i leitmotifs della fattoria didattica. Esperienze che per i bambini rimangono indelebili sulla scorta di quell’imparare facendo che lascia il segno, servizio che le aziende agricole possono offrire in modo strutturato da circa vent’anni, da quando la Regione Veneto ha istituito un vero e proprio Albo delle Fattorie Didattiche (DETTAGLI).

Diabolik al Valecenter

Il centro commerciale Valecenter di Marcon, gestito da Multi Italy, ospita la mostra dedicata a Diabolik e agli altri personaggi del suo fantastico mondo. L'evento, gratuito e aperto al pubblico, è il primo a livello nazionale in un centro commerciale, e si svolge dal 7 al 23 ottobre al piano terra nell’area eventi (DETTAGLI).

Mostra su Kandinskij

Wassily Kandinsky e le avanguardie europee saranno protagonisti di una rassegna al Centro Candani di Mestre dal 30 settembre 2022 al 21 febbraio 2023. L'evento è a cura di Elisabetta Barisoni, della Fondazione Musei Civici Veneziani. La mostra, dal titolo “Kandinsky e le Avanguardie. Punto, linea e superficie”, è un progetto originale di MUVE che attinge l’intero contenuto della ricchissima esposizione dalle proprie Collezioni, fatto del tutto eccezionale in Italia, soprattutto se si fa riferimento ai grandi interpreti del ‘900 internazionale (DETTAGLI).

Tingvall Trio in concerto

Veneto Jazz porta alle Sale apollinee del Teatro La Fenice, sabato 8 ottobre (ore 19.30), Tingvall Trio: avanguardistica e pluripremiata band made in Germany, propone melodie accattivanti e brillanti esecuzioni, con un occhio alla musica pop (DETTAGLI).