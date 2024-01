Nel weekend: Pirola Parola, pavineri, festa del radicchio e mostre

Pirola Parola, pavineri, festa del radicchio e mostre: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere, quello del 13 e 14 gennaio 2024, anticipato da venerdì 12. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi del weekend.

Pirola Parola

Lo spettacolo della “Pirola Parola” di Noale rivive sabato 13 gennaio 2024. Si tratta di uno degli appuntamenti più amati e popolari dell'Epifania, anche per merito del fascino della location in cui si svolge (la Rocca dei Tempesta, con le torri medievali sullo sfondo) e della sua lunga tradizione (DETTAGLI).

Pavineri

Alle ore 15.30 si aprirà la tradizionale festa a Cavallino con l’unico e suggestivo spettacolo della Befana bruciata in laguna. Piazza S.M. Elisabetta ospiterà animazione, musica e intrattenimento per bambini e adulti in attesa delle ore 18.00, quando sarà acceso il “paviner” (DETTAGLI).

Festa del radicchio

È giunta alla XXVI edizione la "Festa del Radicchio Città di Mirano e dei Sapori della Tradizione Veneta”, che trae origine dall’inserimento del territorio del Comune nella zona di produzione del radicchio rosso di Treviso IGP e del variegato di Castelfranco IGP. La manifestazione si svolgerà domenica 14 gennaio 2024 (DETTAGLI).

Piste di pattinaggio sul ghiaccio

Anche nei prossimi giorni grandi e piccini potranno pattinare sul ghiaccio nelle piste allestite, come da tradizione, in Campo San Polo a Venezia (DETTAGLI), in Piazza Ferretto a Mestre (DETTAGLI), in Piazza Mercato a Marghera (DETTAGLI) e in Piazza Duomo a Chioggia (DETTAGLI).

Visita guidata gratuita a Ca' Farsetti

Sabato 13 gennaio, in occasione delle celebrazioni per i 250 anni dalla morte dell’abate Filippo Farsetti, il Comune di Venezia aprirà le porte dello storico palazzo sul Canal Grande che ospita la sede municipale. Ad accogliere i visitatori ci sarà la presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano (DETTAGLI).

Visita guidata gratuita in Villa Farsetti

Domenica 14 gennaio il Comune di Santa Maria di Sala aprirà le porte della splendida villa monumentale che venne eretta come sede di campagna della famiglia Farsetti. Sarà il sindaco Natasha Rocchi a salutare gli ospiti che avranno scelto di scoprire la storia e le bellezze della residenza di campagna della famiglia Farsetti (DETTAGLI).

Mostra "L’Asse del Tempo"

L’appuntamento che inaugura le celebrazioni per i 700 anni della morte di Marco Polo è al museo di Palazzo Mocenigo con "L’Asse del Tempo: Tessuti per l'Abbigliamento in Seta di Suzhou". Un’occasione per comparare lo stile dell’abbigliamento durante la Repubblica Serenissima con quello delle principali dinastie regnanti nell’antico impero cinese (DETTAGLI).

Esoterica Exhibition

“Esoterica Exhibition”, evento dedicato ai temi del mistero, è ospitata nelle sale del trecentesco Palazzo Zaguri in campo San Maurizio a Venezia e condurrà i visitatori nei meandri dell'ignoto grazie a sale ricche di pannelli esplicativi, documenti unici, reperti originali e riproduzioni di luoghi di culto misterico riservati alle dottrine esoteriche (DETTAGLI).

Spettacolo "Uomo e Galantuomo"

Prosegue il cartellone della stagione di prosa 2023/24 del Teatro Toniolo: il nuovo anno inizia con un classico del teatro napoletano, Uomo e Gentiluomo, portato magistralmente in scena dal Geppy Gleijeses dal 12 al 14 gennaio, che narra la storia di una compagnia di guitti scritturati per una serie di recite in uno stabilimento balneare (DETTAGLI).

Not Only For Kids

Not Only for Kids, la sezione dedicata ai bambini e alle famiglie del Centro Candiani riparte subito con un weekend "stellare": sabato 13 e domenica 14 gennaio La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale presenta il laboratorio per famiglie "Un, due, tre stella!" e lo spettacolo teatrale "Stelle" con Carlo Presotto (DETTAGLI).

Spettacolo di Giordano Folla

Al Teatro a l’Avogaria di Venezia, sabato 13 gennaio alle ore 21.00, va in scena “Mi amerò quando sono morto”, il nuovo spettacolo di Giordano Folla nell'ambito della rassegna di stand up comedy. In questo monologo il giovane comico tenta di esorcizzare i suoi problemi, a partire dalle sue numerosissime ansie (DETTAGLI).