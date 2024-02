Nel weekend: mostre, concerti, spettacoli e tanti eventi culturali

Mostre, concerti e spettacoli: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere, quello del 24 e 25 febbraio 2024, anticipato da venerdì 23. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi del weekend.

Mostra su Banksy

Banksy. Painting Walls è la mostra al Museo M9 di Mestre che offre la possibilità di addentrarsi nell’immaginario artistico di un autore attivo da oltre un ventennio nella scena culturale mondiale. Fulcro dell’esposizione saranno tre muri originali dell’artista britannico (DETTAGLI).

Lo Sbaracco

Dopo il successo della prima edizione dello Sbaracco, organizzata a fine agosto in concomitanza dei saldi estivi, torna "il fuori tutto" nei negozi del centro di Mestre nelle giornate di venerdì 23 e sabato 24 febbraio. L'evento è un'ottima vetrina per i commercianti di far conoscere la qualità dei propri prodotti (DETTAGLI).

Mostra sui libri antichi

Venezia e i libri antichi: quella tra la capitale lagunare e la carta è una lunga liaison d’amore iniziata fin dall’invenzione della stampa nel XV secolo. Alcune di queste opere, impreziosite da splendide illustrazioni, saranno esposte dal 23 al 25 febbraio nella cornice di Palazzo Pisani - Revedin (DETTAGLI).

Spettacolo con Rocco Papaleo

Rocco Papaleo continua la tournée sui palcoscenici del Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale: dal 22 al 25 febbraio debutta al Teatro Goldoni di Venezia con L’ispettore generale di Nikolaj Gogol, uno dei più grandi capolavori della drammaturgia russa (DETTAGLI).

Spettacolo con Silvio Orlando

Dal 21 al 25 febbraio Silvio Orlando torna al Teatro Toniolo con il nuovo spettacolo Ciarlatani, una satira sul mondo del teatro e dell'audiovisivo, ma anche una riflessione sul successo, sul fallimento e sui ruoli che ricopriamo, dentro e fuori la finzione. Venerdì 23 febbraio, inoltre, alle ore 18.00, l'attore parteciperà ad un incontro pubblico in teatro (DETTAGLI).

Spettacolo di Giorgia Fumo

Venerdì 23 febbraio, alle ore 21.15 al Teatro Corso di Mestre, andrà in scena A vita bassa, lo spettacolo della stand-up comedienne Giorgia Fumo: un viaggio ironico e strapparisate dentro le vite dei trentenni di oggi, i nuovi adulti che si barcamenano con le briciole lasciate dai loro predecessori (DETTAGLI).

Teatro di Cittadinanza

Dopo la storica aula della Corte d’Assise del Tribunale di Venezia, la seconda performance del laboratorio di teatro di cittadinanza va in scena in una nuova location d’eccezione: domenica 25 febbraio alle ore 16.00 e alle ore 18.30 sarà Palazzo Nervi-Scattolin, sede di Intesa Sanpaolo, ad ospitare i cittadini performer protagonisti del laboratorio (DETTAGLI).

Concerto di Ghemon

Prosegue a Mestre, sul palco del Teatro del Parco, il Bissuola Live con il concerto di Ghemon. Sabato 24 febbraio l'artista porterà in scena il suo nuovo progetto artistico, "Una cosetta così": uno show che mette insieme musica, storytelling e stand up comedy con il rapper e cantautore che si racconta in modo ironico e senza filtri (DETTAGLI).

Concerto di Federico Zaltron e Duved Dunayevsky Hot Four

Venerdì 23 febbraio alle ore 19.30 l’auditorium del Centro Culturale Candiani è palcoscenico di un nuovo appuntamento di “6 suonato? Stagione giovane”: la scena sarà tutta per Federico Zaltron e il Duved Dunayevsky Hot Four, che proporranno canzoni e brani musicali della tradizione jazz da ballo nordamericana degli anni ‘20 e ‘30 (DETTAGLI).

Mostra "L’Asse del Tempo"

L’appuntamento che inaugura le celebrazioni per i 700 anni della morte di Marco Polo è al museo di Palazzo Mocenigo con "L’Asse del Tempo: Tessuti per l'Abbigliamento in Seta di Suzhou". Un’occasione per comparare lo stile dell’abbigliamento durante la Repubblica Serenissima con quello delle principali dinastie regnanti nell’antico impero cinese (DETTAGLI).

Mostra su Duchamp

Fino al 18 marzo 2024 la Collezione Peggy Guggenheim presenta l’attesa mostra Marcel Duchamp e la seduzione della copia, la prima, grande personale che il museo veneziano dedica a uno tra gli artisti più influenti e innovativi del Novecento (DETTAGLI).

Mostra su Dino Buzzati, pop art e Venezia

Fino al 25 febbraio 2024 al Centro Candiani prende vita la mostra "Buzzati, Venezia e la pop art", un evento unico che esplora la connessione affascinante tra il celebre scrittore Dino Buzzati, la città di Venezia e il movimento artistico della pop art (DETTAGLI).

Incontro con Tullio Avoledo

Sabato 24 febbraio, alle ore 17.30, lo scrittore Tullio Avoledo sarà ospite di M9 - Museo del '900 per presentare il suo ultimo romanzo, I cani della pioggia, in dialogo con Annalisa Bruni. L'incontro si svolge nell'ambito del ciclo di presentazioni curato dal bookshop del museo (DETTAGLI).