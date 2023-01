Tutti gli eventi del weekend lungo dell'Epifania

Ultimo lungo fine settimana festivo a Venezia e provincia, quello del 6, 7 e 8 gennaio 2023. Gli appuntamenti natalizi, ancora attivi, si avviano al termine, con ultimi mercatini e spettacoli. Ma ci sarà spazio, questo weekend, anche per grandi mostre e concerti. Di seguito quelli da non perdere.

Arriva la Befana in tutto il Comune di Venezia

Arriva la Befana, con eventi sparsi in tutto il territorio comunale di Venezia. Tanti gli appuntamenti organizzati in particolare per le famiglie e i bambini, oltre alla speciale occasione di vedere i Re Magi uscire dalla torre dell’orologio di piazza San Marco, avvenimento che si verifica solo due volte l'anno: oltre al giorno dell’Epifania (alle ore 12 del 6 gennaio), quello dell’Ascensione (DETTAGLI).

La regata delle Befane

Torna venerdì 6 gennaio 2023 la Regata delle Befane su mascarete, manifestazione sportiva nata nel 1979 dall’inventiva e dall’estro di Nino Bianchetto ed Enzo Rinaldo. L’iniziativa, che rientra nel palinsesto de “Le Città in Festa”, è organizzata dalla Reale Società Canottieri Bucintoro (DETTAGLI).

Pirola Parola a Noale

La Pirola Parola di Noale, dopo due anni di sosta forzata, si prepara a fare ritorno sulla spianata della rocca. L’antica “festa de ‘a Pifania”, unica nel suo genere perché si svolge seguendo un antico rituale tramandato da Giacomo Dal Maistro ad Adino Libralato, due noalesi cultori di tradizioni locali, prenderà il via venerdì 6 gennaio alle ore 15.30 da piazza XX Settembre. Una ripartenza, segnata da due novità. La prima, nel segno della sostenibilità. Un fantasmagorico lasershow prenderà il posto dello spettacolo di fuochi pirotecnici (il cui scoppio provoca inquinamento dell’aria e con i suoi botti spaventa gli animali). Gli effetti dei laser sulle note musicali creeranno un clima magico attorno alla rocca. La seconda novità riguarda l’esibizione della street band Funkasin per animare lo spritz serale nei locali di piazza XX Settembre (DETTAGLI).

L'Epifania a Dolo e frazioni

Venerdì 6 gennaio 2023 eventi in tutto il Comune di Dolo, tre momenti di festa a conclusione delle tante iniziative del Comune per il Natale 2022. A Dolo, "La Befana arriva in barca allo Squero" è l'evento organizzato da amministrazione comunale e associazione Pro Loco di Dolo, un'occasione di divertimento per tutti. Ma appuntamenti saranno diffusi su tutto il territorio (DETTAGLI).

Ultimi giorni per la pista di ghiaccio a Mestre

Sarà attiva fino all'8 gennaio 2023 la pista di ghiaccio di Mestre, come da tradizione installata in Piazza Ferretto. Pista di vero ghiaccio, per il divertimento di tutti, sarà aperta tutti i giorni, con la possibilità di noleggiare i pattini in loco (DETTAGLI).

La maratona di Babbo Natale

Venerdì 6 gennaio si recupera, a Mirano, “Natale è...una corsa di Babbi”, maratona organizzata da The WowFactor nell’ambito degli eventi natalizi promossi dal Comune. La corsa non competitiva dei corridori vestiti con il costume rosso partirà alle ore 15 in piazza Martiri. Prevede due diversi percorsi, uno da 2 km e l'altro da 5 km, con arrivo in piazza Martiri (DETTAGLI).

Bach e Haydn al Teatro La Fenice

Ton Koopman torna protagonista a Venezia, alla testa dell’Orchestra del Teatro La Fenice, nel concerto in programma al Teatro La Fenice in doppia replica, sabato 7 gennaio 2023 ore 20.00 (turno S) e domenica 8 gennaio 2023 alle ore 17.00 (turno U), nell’ambito della Stagione Sinfonica 2022-2023 (DETTAGLI).

Al Toniolo sipario sul "Teatro per le feste"

Ultimo appuntamento con gli spettacoli di Teatro per le Feste: a calare il sipario sul trittico di eventi dedicati è Scarpette Rotte, fiaba moderna scritta e diretta da Emma Dante. L'appuntamento è per venerdì 6 gennaio 2023, alle 16.30, al Teatro Toniolo di Mestre. Partendo dal testo di Andersen, la Compagnia Sud Costa Occidentale firma una nuova rilettura più contemporanea che conquista spettatori di tutte le età, bambini e adulti (DETTAGLI).

Kandinsky e le avanguardie europee

Wassily Kandinsky e le avanguardie europee saranno protagonisti di una rassegna al Centro Candani di Mestre dal 30 settembre 2022 al 21 febbraio 2023. L'evento è a cura di Elisabetta Barisoni, della Fondazione Musei Civici Veneziani (DETTAGLI).

Jesolo Sand Nativity

Jesolo Sand Nativity continua ad incantare Jesolo con le "Sculture di Pace". È questo il titolo scelto per l'edizione numero 20 del celebre presepe di sabbia di Jesolo, cresciuto per numero di visitatori anno dopo anno, affermandosi come una delle "natività" più conosciuti in tutta Italia e nel mondo, tanto da essere esposto in piazza San Pietro, a Roma (DETTAGLI).