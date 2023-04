Bissuola Spring Fest, street food e festival: il ricco weekend di Venezia e provincia

Bissuola Spring Fest, street food, festival e tante altre iniziative: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere nel territorio di Venezia e provincia, quello del 22 e 23 aprile 2023, anticipato da venerdì 21. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi del weekend.

Bissuola Spring Fest

Durante il lungo ponte di primavera, il Parco Albanese alla Bissuola diventa protagonista di musica ed eventi aperti alla cittadinanza con la quarta edizione del Bissuola Spring Fest 2023: da venerdì 21 aprile a martedì 25 aprile il grande polmone verde mestrino ospita un programma di attività di intrattenimento rivolto alle famiglie e ai bambini (DETTAGLI).

Cinque giorni di street food a San Donà di Piave

Cinque giorni di street food, dj set e musica live a San Donà di Piave: dal 21 al 25 aprile 2023 va in scena il Mangia Street Food Festival al Parco Fluviale, sotto il ponte. Una settimana di tacos, burrito, gnocchi fritti e arrosticini, ma non solo. Spazio al divertimento a 360 gradi con attività e laboratori pensati per far divertire grandi e piccini (DETTAGLI).

I workshop dei grandi fotografi internazionali a San Servolo

Nell’isola di San Servolo, dal 20 al 23 aprile, arriva la quarta edizione di VIP - Venezia international photo festival, il festival internazionale dedicato alla formazione fotografica. Un’immersione totale con una proposta formativa di alto profilo, in grado di portare a Venezia i grandi “maestri” della fotografia che propongono workshop destinati ai professionisti, semi professionisti o semplici amatori (DETTAGLI).

"Mettiti nelle mie scarpe"

Presso il Chiostro M9, dal 21 al 23 aprile dalle 10 alle 20, con ingresso libero, approda a Mestre Mettiti nelle mie scarpe, l’opera esperienziale ideata dall’artista inglese Clare Patey, direttrice di Empathy Museum: un'occasione rivolta a tutti di mettersi nei panni di un’altra persona, camminare realmente nelle sue scarpe, provare le sue emozioni, sogni e speranze (DETTAGLI).

Il festival "Fai un giro in villa"

Torna da aprile a giugno “Fai un giro in villa”, festival laboratorio del vivere la villa veneta organizzato dai Gruppi FAI Giovani della regione in collaborazione con la Presidenza FAI Veneto: l'iniziativa prenderà il via domenica 23 aprile a Villa Polvaro a Annone Veneto (VE), che sarà visitabile dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 (DETTAGLI).

Il Festival del Patto per la Lettura di San Donà

Fino a sabato 22 San Donà ospiterà una variegata serie di appuntamenti ed eventi, circa una quarantina, fatti di letture e letture animate, mostre, musica, laboratori di scrittura e per bambini, incontri con l’autore che porranno al centro il libro e la lettura come strumenti di socialità (DETTAGLI).

Le "Impronte di un Mascarer" in mostra alla Casa di Carlo Goldoni

Dal 15 aprile all'1 ottobre il Museo Casa di Carlo Goldoni ospita la mostra “Impronte di un Mascarer – luogo spazio e tempo del gesto”: un percorso espositivo di impronte e di maschere, maschere-impronte e impronte-maschere, attraverso l’esposizione di calchi negativi in alabastro, grandi mascheroni, quindi positivi, in cartapesta e resina, disposti sia al piano terra che al primo piano (DETTAGLI).

"Edmondo Bacci. L'energia della luce" in mostra alla Collezione Peggy Guggenheim

Con un’ottantina di opere, molte delle quali mai esposte prima, tra dipinti e disegni inediti, in mostra alla Collezione Peggy Guggenheimsi la prima e più esaustiva personale dedicata all’artista veneziano Edmondo Bacci (1913-1978) (DETTAGLI).

La mostra "Colors in Venice" a Palazzo Zaguri

È il bolognese Andrea Benetti il primo artista ad essere ospitato nella nuova sede della Fondazione Giacomo Casanova di Venezia, situata nello storico Palazzo Zaguri. Colors in Venice è il titolo della mostra in programma dal 15 aprile al 19 maggio (DETTAGLI).

"Un curioso accidente" di Carlo Goldoni in prima nazionale a Venezia

Debutta in prima nazionale al Teatro Malibran Un curioso accidente, un classico poco frequentato del Settecento che il regista lituano Rimas Tuminas sceglie per affrontare in scena problematiche sociali e politiche della realtà contemporanea. Lo spettacolo resterà in cartellone fino a domenica 23 aprile (DETTAGLI).

La musica barocca arriva al Teatro La Fenice

Domenica 23 aprile, alle 20.00, la musica barocca arriva al Teatro La Fenice con il concerto alla tiorba di Francesca Torelli: lo strumento, chiamato in Italia anche chitarrone, è il basso della famiglia dei liuti, ed è apparso sulla scena musicale in Italia verso la fine del '500. Il programma della serata prevede l’esecuzione di brani di quelli che sono considerati i principali autori di musica per tiorba (DETTAGLI).