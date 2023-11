Nel weekend: eventi contro la violenza sulle donne, concerti e mostre

Eventi contro la violenza sulle donne, concerti e mostre: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere nel territorio veneziano quello del 25 e 26 novembre 2023, anticipato da venerdì 24. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi del weekend.

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Il 25 novembre si celebra la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, una ricorrenza istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite attraverso la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999. Durante il weekend numerosi sono gli eventi in programma nella provincia di Venezia, tra maratone di lettura, camminate, mostre e flash mob (DETTAGLI).

Maratona all'M9

Sabato 25 novembre torna la maratona contro la violenza sulle donne: al museo M9 si alterneranno decine di relatori per la quarta edizione dell'evento organizzato da Mestre Mia in collaborazione con il Comune di Venezia. Presenti scrittori, artisti, professori e rappresentanti delle istituzioni. L’iniziativa si svolgera? dalle 10 alle 17.30 (DETTAGLI).

Giornate FAI

Torna l'appuntamento con Giornate FAI per le scuole, l'iniziativa rivolta a tutti gli studenti che permetterà loro di visitare luoghi esclusivi di cultura, arte e storia sul territorio italiano. Nella settimana dal 20 al 25 novembre, infatti, gli alunni potranno scoprire i beni culturali di tutte le regioni, accompagnati da altri studenti (DETTAGLI).

Spettacoli di mistero

Nel weekend si terranno gli ultimi appuntamenti di “Spettacoli di Mistero”, la rassegna organizzata da Regione del Veneto e Unpli Veneto che, sotto la direzione artistica di Alberto Toso Fei e grazie all'impegno di centinaia di volontari, mette in mostra le storie più significative della tradizione veneta (DETTAGLI).

Sposarsi a Venezia e non solo

Torna anche quest’anno “Sposarsi a Venezia e non solo ... con noi”, la manifestazione che mette in contatto i professionisti del settore wedding con oltre trenta aziende accuratamente selezionate e specializzate in matrimoni ed eventi. L'iniziativa aprirà le porte da venerdì 24 e domenica 26 novembre nella Scuola Grande San Giovanni Evangelista (DETTAGLI).

Incontro con Claudio Pagliara

Claudio Pagliara, volto fra i più noti dell’informazione italiana, incontra il pubblico alla biblioteca Vez di Mestre venerdì 24 novembre alle 18.00. Il giornalista presenterà il suo ultimo saggio “La tempesta perfetta. USA e Cina sull’orlo della Terza Guerra mondiale” (DETTAGLI).

Concerto di Angelo Branduardi

Angelo Branduardi sarà in concerto venerdì 24 novembre, alle ore 21.15, al Teatro Corso di Mestre, in duo con il polistrumentista Fabio Valdemarin. "Confessioni di un malandrino" è un live acustico che restituisce la dimensione più intima e le emozioni più profonde dell’arte del grande menestrello della canzone italiana (DETTAGLI).

Concerto di James Senese

James Senese torna nei teatri con il suo nuovo tour e questa volta sarà un appuntamento ancora più ghiotto, dal momento che nel 2023 ricorrono i 40 anni dalla pubblicazione del suo primo album da solista. L'appuntamento mestrino è per domenica 26 novembre, alle ore 21.00 al Teatro Corso (DETTAGLI).

Concerto di Markus Stockhausen Group

Continua la rassegna Candiani Groove di Veneto Jazz: venerdì 24 novembre, alle 20.30, protagonista è Markus Stockhausen Group, la cui musica è chiaramente plasmata dalle radici della musica colta europea. Le composizioni di Stockhausen formano una sintesi armoniosa con l'arte dell'improvvisazione con leggerezza (DETTAGLI).

Concerto del soprano Giulia Bolcato

Il soprano Giulia Bolcato sarà protagonista, sabato 25 novembre alle ore 16.30 presso l'Auditorium Lo Squero, di un concerto-racconto che accompagnerà il pubblico nella Venezia del Seicento. Un omaggio musicale dedicato alla figura della compositrice e soprano Barbara Strozzi (DETTAGLI).

Mostra su Dino Buzzati, pop art e Venezia

Dal 24 novembre al 25 febbraio 2024 al Centro Candiani prende vita la mostra "Buzzati, Venezia e la pop art", un evento unico che esplora la connessione affascinante tra il celebre scrittore Dino Buzzati, la città di Venezia e il movimento artistico della pop art (DETTAGLI).

Mostra di Maurizio Pellegrin

Il dialogo tra arte moderna e voci del presente si esprime a Ca’ Pesaro con lo sguardo contemporaneo di un grande interprete del nostro tempo, Maurizio Pellegrin, che articola un’esposizione in due momenti. La produzione dell'artista è stata oggetto di oltre 150 mostre personali e centinaia di mostre collettive in gallerie e musei internazionali (DETTAGLI).

Mostra “Ali sulla Torre”

Una mostra per raccontare il secolo di vita dell’Aeronautica Militare Italiana, ma che ripercorre anche gli anni precedenti, legati alla storia del volo: ospitata alla Torre di Mestre, l’esposizione intitolata “Ali sulla Torre” ripercorrerà la vita anche di pionieri ed eroi veneti dell’aria e racconterà anche la storia delle Frecce Tricolori (DETTAGLI).

Spettacolo "I Nizioleti veneziani"

Domenica 26 novembre, alle ore 19.00 presso il Teatro a l'Avogaria di Venezia, va in scena lo spettacolo “Nizioleti veneziani” della compagnia Oh-ver!. Protagonista la vita nella Serenissima, analizzata con leggerezza e ironia. Una carrellata di situazioni che narrano l’unicità di Venezia e l’arte di arrangiarsi tipica degli abitanti (DETTAGLI).