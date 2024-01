Spettacoli e mostre: il ricco weekend di Venezia e provincia

Spettacoli e mostre: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere, quello del 20 e 21 gennaio 2024, anticipato da venerdì 19. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi del weekend.

Spettacolo "L’interpretazione dei sogni"

Stefano Massini torna in scena con il suo decennale lavoro sull’opera di Sigmund Freud. Venerdì 19 gennaio, alle ore 19, debutta al Teatro Goldoni di Venezia L’interpretazione dei sogni, un viaggio magico nei meandri della mente, a caccia dei desideri più intimi e delle passioni inconfessabili dell’uomo (DETTAGLI).

Spettacolo degli Oblivion

Tra gli spettacoli più attesi del cartellone 2023/204 de "I comici", sabato 20 alle ore 21.00 e domenica 21 gennaio alle 16.30 gli Oblivion arrivano al Teatro Toniolo di Mestre, in doppia replica, con il loro nuovo spettacolo Tuttorial – guida contromano alla contemporaneità (DETTAGLI).

Spettacolo "Il dio bambino"

Il sipario si riaprirà dopo più di vent’anni a Dolo con "I Do Love A Teatro": si parte venerdì 19 gennaio alle 21.00 con Fabio Troiano e Il dio bambino, per la regia di Giorgio Gallione: uno spettacolo scritto nel 1993 da Giorgio Gaber e Sandro Luporini (DETTAGLI).

Spettacolo "Voglio la luna"

Domenica 21 gennaio al Teatro Momo si va a caccia del satellite più magico con uno spettacolo di narrazione, musica dal vivo e teatro di figura. Voglio la luna, della compagnia Teatro Giovani Teatro Pirata, propone una rappresentazione poetica dedicata ai più piccoli (DETTAGLI).

Candiani Groove

Domenica 21 gennaio alle 18.30 sale sul palco del Centro Candiani il Loccisano De Carolis Duo, con special guest Carmelo Coglitore, in un concerto che esprimerà tutte le potenzialità sonore ed evocative di uno strumento tradizionale: la chitarra battente, cioè a dieci corde (DETTAGLI).

Piste di pattinaggio sul ghiaccio

Anche nei prossimi giorni grandi e piccini potranno pattinare sul ghiaccio nelle piste allestite, come da tradizione, in Campo San Polo a Venezia (DETTAGLI), in Piazza Ferretto a Mestre (DETTAGLI) e in Piazza Mercato a Marghera (DETTAGLI).

Mostra "L’Asse del Tempo"

L’appuntamento che inaugura le celebrazioni per i 700 anni della morte di Marco Polo è al museo di Palazzo Mocenigo con "L’Asse del Tempo: Tessuti per l'Abbigliamento in Seta di Suzhou". Un’occasione per comparare lo stile dell’abbigliamento durante la Repubblica Serenissima con quello delle principali dinastie regnanti nell’antico impero cinese (DETTAGLI).

Esoterica Exhibition

Esoterica Exhibition, evento dedicato ai temi del mistero, è ospitata nelle sale del trecentesco Palazzo Zaguri in campo San Maurizio a Venezia e condurrà i visitatori nei meandri dell'ignoto grazie a sale ricche di pannelli esplicativi, documenti unici, reperti originali e riproduzioni di luoghi di culto misterico riservati alle dottrine esoteriche (DETTAGLI).

Mostra sulle fortificazioni della Serenissima

La città di Noale e Palazzo della Loggia ospitano la mostra ForSee, un percorso fotografico che valorizza le Fortezze Serenissime costruite nei secoli da Venezia nelle due sponde dell’Adriatico. L'esposizione potrà essere visitata dal 12 al 21 gennaio 2024 (DETTAGLI).

Mostra su Duchamp

Fino al 18 marzo 2024 la Collezione Peggy Guggenheim presenta l’attesa mostra Marcel Duchamp e la seduzione della copia, la prima, grande personale che il museo veneziano dedica a uno tra gli artisti più influenti e innovativi del Novecento (DETTAGLI).

Mostra su Chagall

La mostra Chagall. Il colore dei sogni è aperta nelle sale espositive del secondo piano del Candiani e sarà visitabile sino al 13 febbraio 2024. L’esposizione è concepita con i capolavori conservati a Ca' Pesaro, cui sono affiancati in ciascuna sezione importanti e puntuali opere di Chagall provenienti da prestigiose collezioni internazionali (DETTAGLI).

Mostra "Il ritratto veneziano dell’Ottocento"

Un secolo di grande storia e di grande pittura, di profonde trasformazioni sociali, politiche, economiche. Un secolo da riscoprire nei volti e nelle opere dei suoi protagonisti con la mostra Il ritratto veneziano dell’Ottocento, a Ca’ Pesaro - Galleria Internazionale d’Arte Moderna fino al 1° aprile 2024 (DETTAGLI).

Mostra su Dino Buzzati, pop art e Venezia

Dal 24 novembre al 25 febbraio 2024 al Centro Candiani prende vita la mostra Buzzati, Venezia e la pop art, un evento unico che esplora la connessione affascinante tra il celebre scrittore Dino Buzzati, la città di Venezia e il movimento artistico della pop art (DETTAGLI).

Mostra su David Seymour

È a David ‘Chim’ Seymour che il Museo di Palazzo Grimani dedica, dal 6 dicembre 2023 al 17 marzo 2024, il secondo appuntamento con i maggiori protagonisti della fotografia internazionale del Novecento e che hanno, nella loro carriera, scelto di interpretare quell’unicum che è rappresentato da Venezia (DETTAGLI).