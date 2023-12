Nel weekend si celebra la Vigilia di Natale con concerti, spettacoli e mercatini

Il Natale sta per arrivare e nel fine settimana si celebra la magia delle feste concerti, spettacoli e mercatini: sarà un altro weekend ricco di appuntamenti da non perdere, quello del 23 e 24 dicembre 2023, anticipato da venerdì 22. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi.

Natale a Mestre

Mestre, in attesa del Natale, un ricco calendario di eventi che saprà ricreare la magia delle feste e accogliere residenti e turisti con una serie di appuntamenti per tutte le età. Proseguono anche nel weekend della Vigilia i mercatini in Piazza Ferretto e in via Allegri. Domenica 24 dicembre si terrà inoltre il concerto del Coro Pueri Cantores del Veneto (DETTAGLI).

Natale a Mirano

Il programma “Natale è… Mirano” proseguirà nell’ultimo fine settimana prima delle festività con attività dedicate ai più piccoli, alle famiglie e alla tradizione. Domenica 24 dicembre musicanti e cantori allieteranno i partecipanti in un percorso itinerante con partenza da Piazza Aldo Moro (DETTAGLI).

Natale a Noale

Noale festeggia il Natale con la pista di pattinaggio sul ghiaccio allestita nella piazzetta Dal Maistro e una videoproiezione sulla facciata del palazzo Martini. Non mancano inoltre le luminarie, l’albero di Natale e gli eventi per le famiglie (DETTAGLI).

Mercatini di Natale a Caorle

Il Mercatino di Natale di Caorle aprirà i battenti l’8 dicembre e durerà fino al 7 gennaio 2024. La magia del Villaggio di Natale e del “Circo del Natale” con elfi, artisti circensi, performance musicali e animazione itinerante faranno da filo conduttore all’iniziativa nel centro della città (DETTAGLI).

Mercatini di Natale a Bibione

Bibione si prepara a festeggiare il Natale in riva al mare, rendendolo ancora più magico per i propri ospiti con il grande ritorno di Bibione Xmas Village e la possibilità di trascorre le giornate di festa tra spiaggia e natura, grazie a itinerari che riservano un fascino unico proprio durante l’inverno (DETTAGLI).

Piste di pattinaggio sul ghiaccio

Durante le festività natalizie grandi e piccini potranno pattinare sul ghiaccio nelle piste allestite, come da tradizione, in Campo San Polo a Venezia (DETTAGLI), in Piazza Ferretto a Mestre (DETTAGLI), in Piazza Mercato a Marghera (DETTAGLI) e in Piazza Duomo a Chioggia (DETTAGLI).

X-Tree

Da venerdì 15 a domenica 7 gennaio sarà possibile visitare l’albero-installazione panoramica X-Tree, rivisitazione artistica del classico albero di Natale, percorribile con scala interna fino alla terrazza belvedere a 25 metri di altezza. L’accesso è libero, ogni giorno dalle 14.00 alle 16.00 (DETTAGLI).

Bissuola Winter Village

Dopo il successo dell'anno scorso, torna al Parco Albanese di Mestre il luna park "Bissuola Winter Village", collocato davanti al Teatro del Parco, che funzionerà tutti i giorni fino al 7 gennaio (DETTAGLI).

Jesolo Incantatus

Piazza Marconi diventa un luogo fantastico con “Jesolo Incantatus”: una grande tensostruttura riprodurrà il mitico castello di Hogwarts, ospitando ricostruzioni del mondo di Harry Potter. Dal 17 dicembre al 7 gennaio, inoltre, si svolgeranno spettacoli e laboratori di magia e illusionismo (DETTAGLI).

Storie di Natale

La magia del Natale si accende a teatro: dal 21 al 29 dicembre si terrà, nel Foyer del Teatro Goldoni, una rassegna dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie a cura di Susi Danesin. Ogni pomeriggio, alle ore 17.00, appuntamento con letture animate per bambini dai 3 ai 10 anni che puntano ad avvicinare i più piccoli al mondo del teatro (DETTAGLI).

Spettacolo "Betoneghe D.O.C (De Origine Casaina)"

Dopo il successo di “Betoneghe se nasse, no se deventa”, le tre betoneghe Silvana, Renata e Franca tornano a farsi gli affari degli altri con le loro “ciacole” e storie strapparisate. L'appuntamento è previsto per sabato 23 dicembre, alle ore 21.00 al Teatro Toniolo di Mestre, con la prima nazionale del nuovo spettacolo (DETTAGLI).

Mostra su Chagall

La mostra Chagall. Il colore dei sogni è aperta nelle sale espositive del secondo piano del Candiani e sarà visitabile sino al 13 febbraio 2024. L’esposizione è concepita con i capolavori conservati a Ca' Pesaro, cui sono affiancati in ciascuna sezione importanti e puntuali opere di Chagall provenienti da prestigiose collezioni internazionali (DETTAGLI).

Mostra su Dino Buzzati, pop art e Venezia

Dal 24 novembre al 25 febbraio 2024 al Centro Candiani prende vita la mostra "Buzzati, Venezia e la pop art", un evento unico che esplora la connessione affascinante tra il celebre scrittore Dino Buzzati, la città di Venezia e il movimento artistico della pop art (DETTAGLI).

Mostra su David Seymour

È a David ‘Chim’ Seymour che il Museo di Palazzo Grimani dedica, dal 6 dicembre 2023 al 17 marzo 2024, il secondo appuntamento con i maggiori protagonisti della fotografia internazionale del Novecento e che hanno, nella loro carriera, scelto di interpretare quell’unicum che è rappresentato da Venezia (DETTAGLI).

Mostra di Maurizio Pellegrin

Il dialogo tra arte moderna e voci del presente si esprime a Ca’ Pesaro con lo sguardo contemporaneo di un grande interprete del nostro tempo, Maurizio Pellegrin, che articola un’esposizione in due momenti. La produzione dell'artista è stata oggetto di oltre 150 mostre personali e centinaia di mostre collettive in gallerie e musei internazionali (DETTAGLI).