Concerti, spettacoli e mostre: il ricco weekend di Venezia e provincia

Concerti, spettacoli e mostre: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere nel territorio veneziano quello del 28 e 29 ottobre 2023, anticipato da venerdì 27. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi del weekend.

Fortenebra 2

Al via “Fortenebra 2”, l’evento ospitato a Forte Marghera dedicato all’horror e al thriller in tutte le sue forme che, dopo il grande successo riscosso nel 2022, quest'anno ritorna sabato 28 e domenica 29 ottobre, con orario dalle 10 alle 20. Il ricco calendario di appuntamenti verterà su una serie di workshop e incontri a tema Halloween (DETTAGLI).

Visite gratuite al Museo di Torcello

La fine di ottobre a Torcello è all’insegna dell’archeologia: sabato 28 e domenica 29 sarà un fine settimana alla scoperta della ricchezza archeologica del museo e del luogo. Guidati dalla voce esperta dell’archeologo Marco Paladini sarà possibile essere accompagnati alla scoperta della storia dell’isola “raccontata” dalle memorie della terra scavata e dalla collezione del museo (DETTAGLI).

Autunno in Fiore

Domenica 29 ottobre, dalle ore 8.00 alle 19.00, si terrà a Chioggia la manifestazione “Autunno in Fiore”. L'evento si propone di valorizzare i prodotti autunnali, dai fiori alle zucche alle castagne al miele. Dalla Chiesa di San Giacomo a Piazza Vigo ci sarà inoltre una mostra mercato di fiori e piante autunnali, prodotti agricoli autunnali e artigianali (DETTAGLI).

Venice Fashion Week

Venezia capitale della moda lussuosa, esclusiva e sostenibile ma anche dell'artigianato. Al via dal fino al 28 ottobre la decima edizione della settimana della moda veneziana: sette giorni di sfilate, mostre e conferenze per raccontare la capacità creativa ed esecutiva del territorio (DETTAGLI).

Omaggio a Ennio Morricone

Giacomo Loprieno dirige l’Ensemble Symphony Orchestra in un nuovo omaggio al Premio Oscar Ennio Morricone, scomparso nel 2020. L'appuntamento è al Teatro Goldoni sabato 27 ottobre, alle ore 21.00. Sul palco si alterneranno solisti, prime parti di importanti teatri e istituzioni sinfoniche italiane (DETTAGLI).

The Beatbox

La storia dei Beatles descritta e impersonata da una delle Tribute Band più famose in Europa: “The Beatbox”, uno spettacolo multimediale pieno di ricordi e canzoni intramontabili, calcherà il palcoscenico del Teatro Corso di Mestre sabato 28 ottobre, alle ore 21.00. La performance si propone di far rivivere l’energia e il fascino del mitico quartetto di Liverpool (DETTAGLI).

Concerto di Tedua

Il rapper Tedua porta la data zero di “La Divina Commedia Tour” a Jesolo: l'appuntamento è per sabato 28 ottobre al Palazzo del Turismo alle 21.00. Il tour, già così acclamato, segna un risultato ottenuto grazie a una potentissima fanbase, che ha atteso instancabile il suo ritorno live dopo le sue ultime date da headiner che risalgono a più di quattro anni fa (DETTAGLI).

I Momix al Toniolo

Prende vita la stagione di prosa del Teatro Toniolo: da martedì 24 ottobre il sipario torna ad alzarsi con lo spettacolo "Back to Momix". Con sei repliche fino al 29 ottobre, la compagnia diretta da Moses Pendleton porterà la magia sul palcoscenico grazie ad effetti corporei speciali, invenzioni cromatiche e equilibrismi artistici (DETTAGLI).

Panevin

Sabato 28 ottobre, alle ore 17.00, il Boschetto di via Claudia Augusta, a Quarto d’Altino, sarà lo scenario in cui si svolgerà "Panevin", passeggiata sul tracciato dell’attuale via Claudia Augusta fino al boschetto, dove si svolgerà un suggestivo spettacolo dal vivo al chiarore della sola luce dei bracieri ardenti (DETTAGLI).

Paccottiglia Deluxe

Domenica 29 ottobre lo spettacolo "Paccottiglia Deluxe" della Compagnia Circo Pacco dà il via a "Domenica a Teatro", la stagione di teatro per bambini del Teatro Momo. Teatro fisico e comicità non verbale allo stato puro in uno show muto che farà parlare di sé. Lo spettacolo è particolarmente indicato per i bambini tra i 4 e i 10 anni (DETTAGLI).

Mostra "Il ritratto veneziano dell’Ottocento"

Apre a Ca’ Pesaro, dal 21 ottobre 2023 al 1° aprile 2024, la mostra "Il ritratto veneziano dell’Ottocento": un’esposizione che intende raccontare il primo secolo dell’età contemporanea che a Venezia apre, idealmente, con la caduta della Serenissima. Un excursus tra autori celebri come Hayez, Molmenti, Grigoletti, Schiavoni, Lipparini, artisti che a Venezia avevano vissuto e si erano formati (DETTAGLI).

Mostra su Chagall

La mostra Chagall. Il colore dei sogni è aperta nelle sale espositive del secondo piano del Candiani e sarà visitabile sino al 13 febbraio 2024. L’esposizione è concepita con i capolavori conservati a Ca' Pesaro, cui sono affiancati in ciascuna sezione importanti e puntuali opere di Chagall provenienti da prestigiose collezioni internazionali (DETTAGLI).

Mostra sulle Galeazze dell’Arsenale

Le maestose Galeazze dell’Arsenale di Venezia sono state oggetto di un esercizio didattico e di studio, nell’ambito del Laboratorio di Restauro e Disegno Digitale del corso di laurea triennale in Architettura Iuav. Gli esiti di questa interessante e rara occasione didattica sono ora oggetto di una mostra allestita nella tesa 105 dell’Arsenale (DETTAGLI).