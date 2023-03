Rievocazioni storiche, concerti e spettacoli: il ricco weekend di Venezia e provincia

Rievocazioni storiche, concerti, spettacoli e tante altre iniziative: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere nel territorio di Venezia e provincia, quello del 25 e 26 marzo 2023, anticipato da venerdì 24. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi del weekend.

Mestre si tuffa nell'anno 1339

Un tuffo nel passato sino al 1339 per (ri)scoprire una pagina di storia molto importante della città. Per un giorno, sabato 25 marzo, torna “Mestre - La sua storia medioevale”: la giornata si aprirà alle ore 10 con l'inaugurazione del 'mercato medioevale'; nel pomeriggio invece, alle ore 17, la rievocazione storica dell'istituzione della Podesteria, con un'ottantina di personaggi che percorreranno il centro storico di Mestre (DETTAGLI).

A Scorzè la festa degli orti

Semi, legumi, cereali, germogli: una festa dei fiori tutta particolare quella di domenica a Scorzè: per tutta la giornata di domenica 26 marzo, tra via Roma, via Cercariolo, viale Venezia e via Treviso, scenderanno in strada i migliori produttori locali dell’agroalimentare, allestendo bancarelle, mostre e laboratori sui legumi e anche sul miele (DETTAGLI).

Al Noventa di Piave Designer Outlet: una giornata di festa e sorprese

Domenica 26 marzo si rinnova l’appuntamento imperdibile del Fashion Festival nei cinque centri italiani McArthurGlen, in occasione del quale Noventa di Piave Designer Outlet ha in serbo tante sorprese per una giornata all’insegna del divertimento e dello shopping, in cui si potrà godere di promozioni con riduzioni del 70% sul prezzo outlet su una vasta selezione di abiti e accessori (DETTAGLI).

Ron in concerto a Mestre

Ron annuncia la tournée teatrale “Sono un figlio Live Tour”, che prende il nome dal nuovo album di inediti e che, dopo la calorosa accoglienza riservata dalla critica e dal pubblico, l’artista presenterà dal vivo. L'appuntamento veneziano è per venerdì 24 marzo al Teatro Corso di Mestre (DETTAGLI).

Donato Renzetti dirige alla Fenice le sinfonie di Malipiero e Puccini

Donato Renzetti torna alla testa dell’Orchestra e Coro del Teatro La Fenice nel concerto in programma venerdì 24 marzo alle ore 20.00 e domenica 26 marzo alle ore 17.00. Il maestro, tra i più celebri direttori d’orchestra della scuola italiana, dirigerà in apertura la Sinfonia del mare di Gian Francesco Malipiero e, a seguire, la Messa di Gloria di Giacomo Puccini (DETTAGLI).

"Ernani" di Giuseppe Verdi in scena al Teatro La Fenice

Va in scena sabato 25 marzo, al Teatro La Fenice, Ernani di Giuseppe Verdi: la quinta opera del catalogo verdiano verrà ora proposta in un nuovo allestimento realizzato in coproduzione con il Palau de les Arts Reina Sofía di Valencia, con la regia Andrea Bernard, le scene di Alberto Beltrame, i costumi di Elena Beccaro e il light design di Marco Alba (DETTAGLI).

Il batterista americano Joey Baron in scena con il suo MixMonk Trio a Chioggia

Venerdì 24 marzo in scena all’Auditorium San Nicolò di Chioggia il Trio MixMonk che vede alla batteria il leggendario batterista statunitense Joey Baron insieme al sassofonista belga Robin Verheyen e al pianista connazionale Bram De Looze, stella emergente del pianoforte jazz (DETTAGLI).

Al Teatro Toniolo lo spettacolo "Cyrano de Bergerac"

Da venerdì 24 a domenica 26 marzo va in scena al Teatro Toniolo lo spettacolo Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand, adattato e diretto da Arturo Cirillo, che porta in scena l’indimenticabile storia d’amore di Cyrano, Rossana e Cristiano, contaminandola con musiche e canzoni del varietà e del teatro-canzone novecentesco (DETTAGLI).

Al Teatro Momo va in scena "Il brutto anatroccolo"

Domenica 26 marzo alle ore 16.30, al Teatro Momo, va in scena lo spettacolo Il brutto anatroccolo della Compagnia Tpo: nella fiaba il protagonista affronta le prime relazioni sociali sentendosi inadeguato e fuori posto. La sua diversità è una condizione che è comune a molti bambini durante il processo di crescita, non riguarda solo l’aspetto fisico ma l’apprendimento e la complessità delle convenzioni (DETTAGLI).

A Palazzo Ducale la grande mostra su Vittore Carpaccio

A Venezia uno dei più attes eventi espositivi della stagione primaverile: la grande mostra Vittore Carpaccio. Dipinti e disegni che, fino al 18 giugno, potrà essere ammirata a Palazzo Ducale. La pittura di Vittore Carpaccio celebra fantasticamente la città lagunare al volgere del XV secolo, quando la Serenissima dominava un vasto impero marittimo-commerciale e fioriva come grande centro di cultura (DETTAGLI).

Nella sede di Emergency la mostra fotografica "Afghana"

Storie di mamme afghane e dei loro bambini, di giovani donne che hanno potuto realizzare il sogno di diventare infermiere e dottoresse; il racconto dell’essere donne e madri in un paese complesso come l’Afghanistan: fino al 14 aprile, presso la sede di Emergency a Venezia, saranno le testimonianze e i volti delle donne del Centro di Maternità in Panshir i protagonisti della mostra “Afghana” della fotografa Laura Salvinelli (DETTAGLI).

A Venezia la grande mostra "De' visi mostruosi"

Prosegue la mostra De' visi mostruosi e caricature. Da Leonardo Da Vinci a Bacon: un percorso affascinante – all'interno dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti di Venezia – che individua una linea di continuità "settentrionale" dalle teste caricate e grottesche di Leonardo alle caricature di Anton Maria Zanetti e Giambattista Tiepolo nella Venezia del XVIII secolo. Una straordinaria e straniante mostra tra volti deformati, esagerazioni anatomiche, indagini fisiognomiche, figure caricaturali e gallerie di “caratteri umani” (DETTAGLI).

A San Servolo l’esposizione che racconta le storie delle donne ricoverate al manicomio

Dalle buste dell’archivio storico degli ospedali psichiatrici veneziani riaffiora la storia di oltre diecimila donne ricoverate nelle isole di San Clemente e di San Servolo, dal 1900 al 1950. Di loro sono rimasti alcuni fogli di cartelle cliniche, assai scarni: documenti conservati presso l’archivio storico dell’isola di San Servolo, di proprietà della Città metropolitana di Venezia. Una mostra destinata ad emozionare e a far meditare che sarà inaugurata sabato 4 marzo alle ore 11.00 (DETTAGLI).