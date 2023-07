Nel weekend: concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, Paolo Conte e Notte Rosa a Noale

Il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Mestre e di Paolo Conte in Piazza San Marco, la Notte Rosa a Noale e tanti altri appuntamenti: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere nel territorio di Venezia e provincia quello dell'8 e 9 luglio 2023, anticipato da venerdì 7. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi del weekend.

Concerto dei Pinguini Tattici Nucleari

Parco San Giuliano torna protagonista della grande musica: ospiterà infatti la data zero del tour in giro per gli stadi dei Pinguini Tattici Nucleari, band bergamasca che negli ultimi anni ha conosciuto una vera e propria esplosione, diventando un fenomeno del pop italiano. Il concerto è in programma venerdì 7 luglio (DETTAGLI).

Concerto di Paolo Conte

Una nuova, incredibile data si aggiunge al tour di Paolo Conte, che domenica 9 luglio si esibirà nella splendida Piazza San Marco. Il cantautore, icona indiscussa della musica italiana, torna live a Venezia, a distanza di 14 anni dal concerto del 31 luglio 2009, insieme all’Orchestra Sinfonica di Venezia (DETTAGLI).

Notte Rosa a Noale

Torna sabato 8 luglio l’evento dell’estate in città: ben 20 i punti di animazione diffusi allestiti in tutto il centro storico, da piazza Castello a piazza XX Settembre. A partire dalle 20.00 la città si animerà con concerti live sotto le stelle, giochi per bambini, laboratori d’arte e balli in strada, che proseguiranno fino a notte fonda (DETTAGLI).

Marghera Estate

Tutto pronto per l'edizione numero 42 del Marghera Estate, che animerà il centro della città giardino per tre settimane, dal 4 al 21 luglio. In programma esibizioni orchestrali, sperimentazioni e le migliori cover band italiane. La prima settimana di concerti sarà all'insegna delle orchestre e delle sperimentazioni (DETTAGLI).

Morgan al Festival "Aqua"

La prima edizione del Festival “Aqua – La filosofia del mare” chiude domenica 9 luglio con Morgan. Alle ore 20.45 presso l'arenile di piazza Brescia, il cantautore, con la lezione-concerto "Canzoni del mare e del sole" ripercorre al pianoforte, tra note e racconto, canzoni inarrivabili e pietre miliari della storia della musica che hanno eletto a protagonisti il mare e il sole (DETTAGLI).

Sir Oliver Skardy al Cipre Lab

L'associazione culturale "I Sette Nani" presenta Cipre Lab Summer Fest 2023, alla Cipressina, con tanta musica e street food. Atteso venerdì 7 luglio Sir Oliver Skardy con "Greatest Hits": l'ex leader dei Pitura Freska porterà sul palco del parco Hayez 40 anni di canzoni di successo (DETTAGLI).

Venezia Jazz Festival

Ancora musica live in Laguna per la XV edizione di Venezia Jazz Festival, il festival firmato da Veneto Jazz. In attesa del concerto Paolo Conte, in programma il 9 luglio in Piazza San Marco, il festival entra nel vivo con tre raffinati eventi (DETTAGLI).

Sagra del Pesce

Per dieci sere, nella splendida cornice del centro storico di Chioggia, si potranno degustare i piatti tipici della cucina locale negli stand allestiti dalle associazioni locali che delizieranno i partecipanti con le ricette più classiche, come il “saor”, il fritto misto con polenta, le “bibarasse in cassopipa”, le seppie in umido con polenta e le immancabili grigliate di pesce (DETTAGLI).

Spettacolo di Carlo & Giorgio

La rassegna itinerante "Teatro Viaggiante" arriva a Cavarzere, in piazza Vittorio Emanuele II dove, venerdì 7 luglio alle 21.15, si terrà lo spettacolo Carlo, Goldoni & Giorgio di Carlo & Giorgio, un omaggio al celebre commediografo da parte del duo comico (DETTAGLI).

Spettacolo "Nonnologo. Goldoni, Pantalone e le terze età"

Sempre a Cavarzere andrà in scena sabato 8 luglio in piazza Vittorio Emanuele II, alle 21.15, lo spettacolo Nonnologo. Goldoni, Pantalone e le terze età. Lo show si presenta come un monologo di Pantalone, nonno ad honorem di tutti, strutturato attraverso il racconto di qualche episodio della vita di Goldoni e la memoria collettiva dei tanti nonni dei giorni nostri (DETTAGLI).

Biennale di fotografia di Portogruaro

Le trasformazioni del paesaggio contemporaneo e delle forme dell’abitare saranno gli ambiti privilegiati della Biennale di Fotografia di Portogruaro “L’osservatorio del mondo”. L'evento verrà inaugurato venerdì 7 luglio con la mostra fotografica di Andrea Jemolo, uno dei più grandi fotografi italiani per l’architettura che nel 1988 ha fondato il Photographic Archive of Architecture and Art che contiene oltre 15mila immagini (DETTAGLI).

Visite guidate all’antico cimitero ebraico di Venezia

La Comunità ebraica di Venezia propone per domenica 9 luglio tre turni di visite guidate, su prenotazione, alle ore 10.30, 12.00, 15.30 e 17.00, per visitare uno dei cimiteri più antichi al mondo, tra le prime testimonianze della presenza ebraica nella città lagunare (DETTAGLI).