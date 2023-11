Nel weekend: festa di San Martino, Fiera de l'oca, sagre e spettacoli

Festa di San Martino, Fiera de l'oca, sagre e spettacoli: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere nel territorio veneziano quello dell'11 e 12 novembre 2023, anticipato da venerdì 10. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi del weekend.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

San Martino

Torna la festa di San Martino tra dolciumi, giochi e mercatini: nel weekend le vetrine delle pasticcerie e dei migliori panifici del territorio esporranno coloratissimi dolci di San Martino. Numerosissimi sono gli eventi in provincia di Venezia, con manifestazioni, celebrazioni e iniziative per i bambini (DETTAGLI), a Sottomarina con mercatini e luna park (DETTAGLI) e a Pianiga con stand gastronomici e musica live (DETTAGLI).

Fiera e Zogo de l’oca

Sabato 11 e domenica 12 novembre 2023 torna a Mirano l’ormai tradizionale appuntamento con la Fiera de l’oca e il Zogo de l’oca in piazza. Per due giorni il centro storico della città tornerà all’inizio del secolo scorso, nell’atmosfera ricreata fin nei minimi particolari delle vecchie feste di paese, con bancarelle, spettacoli di strada e divertimenti di ogni genere per grandi e piccini (DETTAGLI).

Festa del Radicchio

Al via la 41ª edizione della Festa del Radicchio di Rio San Martino di Scorzè che si svolgerà da venerdì 10 a domenica 12 novembre nel grande Palaradicchio al centro del paese. Domenica 12 novembre, alle ore 11.00, Rio incontra l’Italia dei motori: sfilata di Lamborghini in occasione del 60° anniversario e del 30° del Lamborghini Club Italia (DETTAGLI).

Back To The Wine

Al via, dal 12 al 13 novembre, la sesta edizione di "Back To The Wine", una due giorni dedicata ai vini artigianali e di nicchia provenienti da tutta Italia e dall’estero. Quest’anno la manifestazione si svolgerà a Venezia, più precisamente al Terminal 103 della Stazione Marittima e, attraverso 130 tappe, porterà i visitatori alla scoperta dei vini artigianali del nostro Paese, ma non solo (DETTAGLI).

Massimo Popolizio al Toniolo

Dopo il trionfale inizio con lo spettacolo dei Momix, è affidato all’attore italiano Massimo Popolizio l’avvio della nuova stagione di prosa del Teatro Toniolo: dal 7 al 12 novembre va in scena "Uno sguardo dal ponte" di Arthur Miller ed è sempre Popolizio a curare la regia (DETTAGLI).

A caccia di Lumiere

Sabato 11 novembre, a Noventa di Piave alle ore 18.00, l’area golenale del fiume Piave diverrà il palcoscenico dell’evento "A caccia di Lumiere": un incontro che farà rivivere l’importanza dell’elemento fuoco nell’evoluzione della storia dell’uomo di ieri e oggi che si realizza abbinando conoscenza e ritualità (DETTAGLI).

Incontro con Jean-Pierre Luminet

Sabato 11, alle ore 18.00 presso la biblioteca civica Vez, l'appuntamento con l’astrofisico, romanziere e poeta francese Jean-Pierre Luminet, che presenterà il libro “Storie straordinarie e insolite di astronomi”. L'autore è stato il primo al mondo a “fotografare” un buco nero ed è direttore di ricerca al CNRS, l’organizzazione di ricerca pubblica francese (DETTAGLI).

Spettacolo "La bella addormentata"

Domenica 12 novembre, alle ore 16.30, secondo appuntamento di "Domenica da Favola" per la Stagione "A pesca di sogni" del Teatrino Groggia. "La Bella Addormentata" sarà narrata arricchita da immagini, proiezioni video, disegni, animazioni (DETTAGLI).

Spettacolo "Hamelin"

Domenica 12 novembre alle ore 15.00 a Not Only For Kids, la sezione dedicata ai più giovani del Centro Candiani del Settore Cultura del Comune di Venezia, va in scena lo spettacolo teatrale "Hamelin" della Factory compagnia transadriatica con Fondazione Sipario Toscana. Consigliato dai 6 anni di età (DETTAGLI).

Mostra su Emilio Vedova

Continua fino al 7 gennaio la mostra Rivoluzione Vedova, ospitata presso gli spazi di M9 - Museo del ’900: ad essere esposti saranno, tra gli altri, alcuni fondamentali lavori del pittore veneziano connotati proprio dal forte legame con i drammatici eventi del suo tempo (DETTAGLI).

Mostra su Chagall

La mostra Chagall. Il colore dei sogni è aperta nelle sale espositive del secondo piano del Candiani e sarà visitabile sino al 13 febbraio 2024. L’esposizione è concepita con i capolavori conservati a Ca' Pesaro, cui sono affiancati in ciascuna sezione importanti e puntuali opere di Chagall provenienti da prestigiose collezioni internazionali (DETTAGLI).

Mostra sugli esordi artistici di Tiziano

Fino al 3 dicembre 2023 le Gallerie dell’Accademia ospiteranno la mostra "Tiziano 1508. Agli esordi di una luminosa carriera", che racconta la nascita dell’artista attraverso diciassette opere autografe di Tiziano e una decina di confronti con dipinti, incisioni e disegni di autori a lui contemporanei come Giorgione, Sebastiano del Piombo, Albrecht Dürer e Francesco Vecellio (DETTAGLI).