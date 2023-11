Nel weekend: visite gratuite alla Peggy Guggenheim Collection, cultura e concerti

Visite gratuite alla Peggy Guggenheim Collection e molti altri eventi culturali: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere nel territorio veneziano quello del 18 e 19 novembre 2023, anticipato da venerdì 17. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi del weekend.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Visite gratuite alla Peggy Guggenheim Collection

Dal 16 al 21 novembre 2023, in occasione della Festa della Madonna della Salute, la Collezione Peggy Guggenheim apre le sue porte gratuitamente ai cittadini. L'iniziativa è rivolta ai residenti o nati nel comune di Venezia, residenti dei 44 comuni della Città Metropolitana di Venezia, studenti e studentesse degli atenei veneziani (DETTAGLI).

Il fuoco a Noale

Tre storie che hanno come tema comune il fuoco: domenica 19 novembre, a Noale, si terrà lo spettacolo itinerante “Dalla Madonna del Fuoco al Drago di San Giorgio” in due turni, alle 16.30 e alle 17.45, e toccherà alcuni luoghi suggestivi come la torre dell’orologio, la chiesetta e la corte della Scuola dei Battuti (DETTAGLI).

Mostra “Ali sulla Torre”

Una mostra per raccontare il secolo di vita dell’Aeronautica Militare Italiana, ma che ripercorre anche gli anni precedenti, legati alla storia del volo: ospitata alla Torre di Mestre, l’esposizione intitolata “Ali sulla Torre” ripercorrerà la vita anche di pionieri ed eroi veneti dell’aria e racconterà anche la storia delle Frecce Tricolori (DETTAGLI).

TedxWomen

Appuntamento al 19 novembre 2023 per il primo evento di TedxVenezia che portera? al Teatro del Parco di Mestre una conferenza con ospiti di alto livello per indagare le complesse tematiche che ruotano attorno all’identita? e agli stereotipi di genere. Nel corso della giornata vi saranno anche diversi workshop gratuiti (DETTAGLI).

Festa del Radicchio

Al via la 41ª edizione della Festa del Radicchio di Rio San Martino di Scorzè, che si svolgerà fino a lunedì 20 novembre nel grande Palaradicchio al centro del paese. Domenica 19 novembre si terrà la Giornata della solidarietà e del ringraziamento: alle 13.00 il taglio delle torte della rassegna “Rio dolce” (DETTAGLI).

Spettacolo "Che disastro di Peter Pan"

Sabato 18 novembre, alle 16.30 al Teatro Toniolo, il secondo appuntamento della stagione dei Comici: "Che disastro di Peter Pan" racconta gli eventi di una compagnia teatrale amatoriale che, dopo aver improvvisamente ereditato una ingente somma di denaro, tenta di mettere in scena il classico di J.M. Barrie (DETTAGLI).

Spettacolo "Tipi umani seduti al chiuso"

Il nuovo lavoro di Lucia Calamaro, "Tipi umani seduti al chiuso. Partitura sentimentale per biblioteche" sarà in scena al Teatro Goldoni dal 16 al 19 novembre. Lo spettacolo è ambientato in una piccola biblioteca di quartiere, un luogo fatto di libri ma anche di grande umanità (DETTAGLI).

Mostra sulla "Grande Venezia"

Al Centro Studi per la valorizzazione delle architetture militari e dei sistemi difensivi di Forte Marghera ha preso il via la mostra fotografica “Corpi collaterali. Gli artefici invisibili della Grande Venezia”: un percorso corredato da una serie di QrCode per l'attivazione di note vocali di approfondimenti storici sui cantieri degli anni '30 (DETTAGLI).

Mostra su Emilio Vedova

Continua fino al 7 gennaio la mostra Rivoluzione Vedova, ospitata presso gli spazi di M9 - Museo del ’900: ad essere esposti saranno, tra gli altri, alcuni fondamentali lavori del pittore veneziano connotati dal forte legame con i drammatici eventi del suo tempo (DETTAGLI).

Concerto di Mario Brunello

Eclettico, capace di spaziare fra musica barocca, jazz e contemporanea, Mario Brunello con il suo violoncello, sabato 18 novembre alle 16.30 all’Auditorium Lo Squero, guiderà gli spettatori in un viaggio sonoro tra Johann Sebastian Bach e Mieczyslaw Weinberg (DETTAGLI).

Concerto di Antonio Lizana Quintet

Proseguono i concerti di Candiani Groove, rassegna di world music: domenica 19 novembre alle ore 18.30 è la volta di Antonio Lizana Quintet. Lizana, star del Nuevo Flamenco, è uno dei pochi artisti spagnoli che si sono esibiti nel prestigioso programma NPR Tiny Desk negli Stati Uniti (DETTAGLI).

Concerto-maratona "26 mani d’oro"

Domenica 19 novembre, alle ore 17.00, il Teatro Toniolo accoglie il concerto-maratona "26 mani d’oro: Massimo Somenzi e la sua scuola pianistica - una storia del duo pianistico con un maestro e dodici allievi". Ad essere eseguito sarà un repertorio per pianoforte a quattro mani e per due pianoforti di ampio respiro, articolato in tre parti distinte (DETTAGLI).