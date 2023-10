Nel weekend: maratona di Venezia, Venice Fashion Week e celebrazioni per i 110 anni del Toniolo

Sport, concerti, mostre e tanti altri eventi: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere nel territorio di Venezia e provincia quello del 21 e 22 ottobre 2023, anticipato da venerdì 20. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi del weekend.

110 anni del Teatro Toniolo

Sabato 21 ottobre il centro di Mestre sarà riportato nel tempo da una spettacolare rievocazione storica della vita al 1913, anno di inaugurazione della struttura. E alle 19.30 il teatro apre le porte per un evento unico: il Galà Lirico a cura della Fenice di Venezia, che porterà in scena una selezione di brani dal Rigoletto di Giuseppe Verdi (DETTAGLI).

90 anni della Toletta

Sabato 21 ottobre le celebrazioni inizieranno con l'apertura dalle 9, mezz'ora prima del normale orario, mentre alle 10 il negozio accoglie i bimbi per una serie di letture animate. Alle 18 una bicchierata con gli amici della Toletta, tra i libri, spegnendo insieme le 90 candeline. La festa prosegue poi con l'apertura straordinaria fino alle 23 (DETTAGLI).

Venice Fashion Week

Venezia capitale della moda lussuosa, esclusiva e sostenibile ma anche dell'artigianato. Al via dal 19 al 28 ottobre la decima edizione della settimana della moda veneziana: sette giorni di sfilate, mostre e conferenze per raccontare la capacità creativa ed esecutiva del territorio (DETTAGLI).

Maratona di Venezia

Domenica 22 ottobre 2023 Venezia e la Riviera del Brenta ospitano la 37ª Venicemarathon, che si disputerà nelle sue tre diverse distanze di 42K, 21K e 10K. Un percorso straordinario che attraversa il territorio veneziano ricco di arte, storia e cultura, per culminare nel cuore del capoluogo, in Riva Sette Martiri (DETTAGLI).

Mercato europeo del commercio ambulante

Una grande mostra mercato, un viaggio tra artigianato, prodotti tipici e street food alla scoperta di colori, sapori e profumi dall’Europa e dal Mondo, con 100 espositori provenienti da circa 30 Paesi: da venerdì 20 a domenica 22 ottobre, arriva a San Donà di Piave in Piazza Rizzo la seconda edizione del Mercato Europeo (DETTAGLI).

Concerto di Hauser

Il bad boy degli strumentisti, membro fondatore dei 2Cellos, noto semplicemente come Hauser, annuncia il suo tanto atteso, primo tour mondiale da solista "Rebel with a Cello”. Fra le poche date italiane, sarà a Palazzo del Turismo di Jesolo, il 22 ottobre 2023, nel concerto organizzato da DuePunti Eventi (DETTAGLI).

Concerto di Sarah McKenzie

È Sarah McKenzie la nuova protagonista di Venezia Jazz Festival Fall edition #6. La cantante e pianista jazz australiana sarà alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice domenica 22 ottobre, in due concerti alle 19 e alle 21, nei quali presenterà il suo ultimo album, Without You, che ruota intorno alla musica brasiliana (DETTAGLI).

Concerto di Gile Bae

L'auditorium Lo Squero ospiterà, sabato 21 ottobre alle 16.30, Gile Bae, pianista olandese dotata di una solidissima tecnica e di una spumeggiante personalità musicale che proporrà un intenso programma di capolavori assoluti, dal bachiano Concerto Italiano BWV 971, alla Sonata opera 31 n. 18 di Beethoven (DETTAGLI).

Spettacolo di Teo Mammucari

Teo Mammucari salirà sul palco del Teatro Metropolitano Astra di San Donà di Piave, sabato 21 ottobre 2023, con il suo spettacolo Sarà capitato anche a voi. Mammucari in questo spettacolo si mette a nudo, attraversa lo schermo televisivo e porta sul palcoscenico un mix esplosivo fatto di esperienza di vita e maturità artistica (DETTAGLI).

Spettacolo di Francesco Cicchella

Dopo il tutto esaurito degli scorsi mesi, Francesco Cicchella con il suo spettacolo "Bis!" torna nei teatri e sabato 21 ottobre, alle ore 21.00, salirà sul palco del Teatro Corso di Mestre. La comicità si sposa con la musica, come da sempre nello stile del giovane showman, per dare vita a una serata ricca di emozioni e risate (DETTAGLI).

Mostra "Il ritratto veneziano dell’Ottocento"

Apre a Ca’ Pesaro, dal 21 ottobre 2023 al 1° aprile 2024, la mostra "Il ritratto veneziano dell’Ottocento": un’esposizione che intende raccontare il primo secolo dell’età contemporanea che a Venezia apre, idealmente, con la caduta della Serenissima. Un excursus tra autori celebri come Hayez, Molmenti, Grigoletti, Schiavoni, Lipparini, artisti che a Venezia avevano vissuto e si erano formati (DETTAGLI).

Mostra su Duchamp

Da 14 ottobre 2023 la Collezione Peggy Guggenheim presenta l’attesa mostra Marcel Duchamp e la seduzione della copia, a cura di Paul B. Franklin. Si tratta della prima, grande personale che il museo veneziano dedica a Duchamp, tra gli artisti più influenti e innovativi del Novecento, storico amico nonché consigliere della mecenate americana Peggy Guggenheim (DETTAGLI).

Mostra su Chagall

La mostra Chagall. Il colore dei sogni è aperta nelle sale espositive del secondo piano del Candiani e sarà visitabile sino al 13 febbraio 2024. L’esposizione è concepita con i capolavori conservati a Ca' Pesaro, cui sono affiancati in ciascuna sezione importanti e puntuali opere di Chagall provenienti da prestigiose collezioni internazionali (DETTAGLI).

Mostra sugli esordi artistici di Tiziano

Fino al 3 dicembre 2023 le Gallerie dell’Accademia ospiteranno la mostra "Tiziano 1508. Agli esordi di una luminosa carriera", che racconta la nascita dell’artista attraverso diciassette opere autografe di Tiziano e una decina di confronti con dipinti, incisioni e disegni di autori a lui contemporanei come Giorgione, Sebastiano del Piombo, Albrecht Dürer e Francesco Vecellio (DETTAGLI).