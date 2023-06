Notte azzurra a Maerne, street food dal mondo e spettacoli: il ricco weekend di Venezia e provincia

Notte azzurra a Maerne, street food dal mondo, spettacoli e tante altre iniziative: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere nel territorio di Venezia e provincia, quello del 24 e 25 giugno 2023, anticipato da venerdì 23. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi del weekend.

Notte azzurra a Maerne

Sabato 24 giugno, a partire dalle ore 20 e fino a mezzanotte, saranno ben 22 gli intrattenimenti sotto le stelle che animeranno il centro di Maerne: concert, dj-set e karaoke, performance delle migliori scuole di ballo, expo per appassionati di motori, mercatini ed eventi per i bambini (DETTAGLI).

Spettacolo di Carlo & Giorgio

Il duo comico Carlo & Giorgio, dopo varie tappe nell’hinterland, finalmente torna in laguna con un appuntamento tradizionale estivo al Lido di Venezia, nella sala grande del Palazzo del Cinema, il 23 e 24 giugno (DETTAGLI).

Incontro con Umberto Galimberti

Sarà recuperato sabato 24 giugno alle 20.00, al Parco Pegaso di Jesolo Lido, l’incontro con Umberto Galimberti per il Festival “Aqua – La filosofia del mare”. Il filosofo interverrà sul tema "L’uomo e la natura" (DETTAGLI).

International Street Food

Sarà un fine settimana all'insegna della cucina mondiale quello in arrivo a Musile di Piave. Da venerdì 23 a domenica 25 giugno 2023, infatti, la centralissima piazza XVIII giugno si trasforma in un immenso stand enogastronomico pronto a ospitare pietanze da tutti i continenti (DETTAGLI).

Buffalo Music Festival

Il Buffalo Music Festival arriva per la prima volta a Sottomarina (campo Cannoni), da giovedì 22 a domenica 25 giugno 2023. Il format, diventato sempre più popolare nel corso degli anni, prevede musica, cibo e divertimento per animare le sere d’estate, con un programma ricco e variegato (DETTAGLI).

Lo spettacolo a cielo aperto "Anima"

Tutto è pronto per dare ufficialmente il via ad “Anima” lo spettacolo a cielo aperto che animerà Parco Albanese le sere di venerdì 23 e sabato 24 giugno: un team di sole donne metterà in scena uno spettacolo sul tempo e la natura (DETTAGLI).

World of Wonder

A Caorle, venerdì 23 giugno, un'intera giornata di performance sui trampoli grazie alla compagnia di fama internazionale Teatro per Caso che porta nel borgo veneto lo spettacolo “World of Wonder” (DETTAGLI).

Scene di paglia

La quattordicesima edizione di Scene di paglia parte venerdì 23 giugno da Mirano: a Villa Morosini – XXV settembre, alle ore 18.00 e 19.30, Farmacia Zooè presenta in prima assoluta "Il sogno di essere invisibili", una lezione-spettacolo per accompagnare il pubblico in un volo dentro le parole di Italo Calvino (DETTAGLI).

Mostra su Emilio Vedova

M9 - Museo del ’900 ospita la mostra "Rivoluzione Vedova", che apre un percorso inedito per il museo che, per la prima volta dalla sua inaugurazione, sceglie l’arte contemporanea come strumento per esplorare e interpretare la storia (DETTAGLI).

Mostra "In-Edita 3.0"

Al via la terza edizione di “In-Edita 3.0 – Arte sostenibile per sostenere l’arte”, sviluppata negli atelier del Padiglione 30 di Forte Marghera. Nei fine settimana sono previste le visite del pubblico proprio negli atelier, per vedere all’opera gli artisti e dialogare con loro (DETTAGLI).

Mostra "Imago Iustitiae"

La mostra Imago Iustitiae. Capolavori attraverso i secoli, curata da Marina Mattei, sarà aperta tutti i giorni sino al 3 settembre (il venerdì e il sabato anche in orario serale) e presenta, nelle sue sei sezioni, l’evoluzione, nel concetto e nell’immagine, dell’idea di giustizia, grazie a reperti archeologici, monete, medaglie, disegni e opere d’arte (DETTAGLI).

Mostra sui merletti di Burano

Dal 14 giugno, al Museo del Merletto, due concomitanti iniziative accomunate sotto la denominazione de “Il filo del cuore” accendono i riflettori su questa antica tradizione, riportandola all’attualità. "Il filo del cuore" identifica un appuntamento ormai imperdibile che inizia proprio il giorno in cui si ricorda la scomparsa della centenaria Maestra Merlettaia Emma Vidal (DETTAGLI).

Mostra su Andy Warhol

Arriva a Caorle una grande mostra dedicata a Andy Warhol, che si terrà presso il Centro Culturale A. Bafile dall'11 giugno al 3 settembre 2023. L'esposizione, intitolata Andy Warhol: the age of freedom e curata da Matteo Vanzan, racconterà la rivoluzione del genio di Pittsburgh attraverso un percorso espositivo di oltre 60 opere (DETTAGLI).

Concerto della Filarmonica di Mirano

Il concerto della Filarmonica di Mirano - Banda Cittadina si terrà sabato 24 giugno alle ore 20.45 in piazza Aldo Moro. I musicisti eseguiranno un ricco repertorio di brani di cantautori italiani e internazionali di spicco, tra cui i Nomadi, Gianni Morandi e i Coldplay. Non mancherà inoltre un tributo a uno dei massimi compositori del '900: Duke Ellington (DETTAGLI).