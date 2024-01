Nel weekend inizia il Carnevale con un grande corteo acqueo e spettacoli diffusi

Al via le celebrazioni del Carnevale di Venezia 2024 con un grande corteo acqueo e spettacoli diffusi: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere, quello del 27 e 28 gennaio 2024, anticipato da venerdì 26. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi del weekend.

Corteo acqueo

Per il Carnevale di Venezia 2024 ritorna l’atteso corteo acqueo di imbarcazioni tradizionali: l'eccezionale sfilata condotta da vogatori in costume si raduneranno nei pressi di Punta della Dogana e raggiungeranno la zona di Rialto, dove una colorata coreografia di colori avvolgerà il Ponte di Rialto prima della grande festa in Erbaria (DETTAGLI).

Carnevale diffuso

La nuova edizione del Carnevale sarà tutta dedicata al tema del viaggio, sulle tracce del percorso che il giovane Marco Polo intraprese alla scoperta di nuove meraviglie. Dal 27 gennaio al 13 febbraio torna il "Venice Carnival Street Show" con spettacoli diffusi in campi, piazze, calli e strade della città (DETTAGLI).

Carnevale in Erbaria

Ritornano domenica 28 gennaio, lungo le fondamenta del Rio di Cannaregio, i tradizionali percorsi enogastronomici della tradizione veneziana offerti dall'associazione esercenti pubblici esercizi di Venezia. In Erbaria una grande festa per dare un simbolico via ai festeggiamenti (DETTAGLI).

Carneval de Casteo

Il Carnevale di Venezia torna anche a Castello con un ricco di programma di eventi e iniziative, da sabato 27 gennaio fino a martedì 13 febbraio. Ci sarà spazio per spettacoli teatrali, animazioni e divertimento per bambini (DETTAGLI).

Sfilata di carri allegorici

Il Carnevale passa anche per Dese, domenica 28 gennaio: una sfilata di carri allegorici e figuranti in maschera percorrerà infatti via Altinia portando nel centro allegria e divertimento. Il ritrovo è previsto per le 14.30 in via delle Garzette (DETTAGLI).

Celebrazioni per il Giorno della Memoria

Un ciclo di incontri per commemorare, riflettere e, soprattutto, non dimenticare: è questo l’intento del programma di appuntamenti con cui M9 – Museo del ’900 celebrerà il Giorno della Memoria 2024 (DETTAGLI). Una celebrazione si terrà anche a Chioggia sabato 27 gennaio (DETTAGLI).

Spettacolo "9841/Rukeli"

La stagione teatrale “Molecole” del Teatro di Villa Belvedere a Mirano prosegue, domenica 28 gennaio 2024 alle ore 18.00, con lo spettacolo "9841/Rukeli", in occasione della Giornata della Memoria: un monologo che racconta la storia del pugile di origine sinti Johann Trollmann, chiamato, appunto, Rukeli (DETTAGLI).

Spettacoli per i più piccoli

Una domenica all'insegna del teatro dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie. Il 28 gennaio il Settore Cultura del Comune di Venezia apre le porte dei teatri Momo e Groggia con due spettacoli unici: "Differenzio e Ricicletta. Una fiaba riciclata", indicato per bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni, e "California under routine" (DETTAGLI).

Concerto dei Savana Funk

Secondo appuntamento al Teatro del Parco con Bissuola Live: a calcare il palco domenica 28 gennaio alle ore 21.00 sono i Savana Funk, che incarnano l'essenza della live band unendo funk, rock, blues e musica africana con jam incendiarie, groove irresistibili e una presenza scenica invidiabile (DETTAGLI).

Piste di pattinaggio sul ghiaccio

Anche nei prossimi giorni grandi e piccini potranno pattinare sul ghiaccio nelle piste allestite, come da tradizione, in Campo San Polo a Venezia (DETTAGLI), in Piazza Ferretto a Mestre (DETTAGLI) e in Piazza Mercato a Marghera (DETTAGLI).

Mostra "L’Asse del Tempo"

L’appuntamento che inaugura le celebrazioni per i 700 anni della morte di Marco Polo è al museo di Palazzo Mocenigo con "L’Asse del Tempo: Tessuti per l'Abbigliamento in Seta di Suzhou". Un’occasione per comparare lo stile dell’abbigliamento durante la Repubblica Serenissima con quello delle principali dinastie regnanti nell’antico impero cinese (DETTAGLI).

Mostra su Duchamp

Fino al 18 marzo 2024 la Collezione Peggy Guggenheim presenta l’attesa mostra Marcel Duchamp e la seduzione della copia, la prima, grande personale che il museo veneziano dedica a uno tra gli artisti più influenti e innovativi del Novecento (DETTAGLI).

Mostra su Chagall

La mostra Chagall. Il colore dei sogni è aperta nelle sale espositive del secondo piano del Candiani e sarà visitabile sino al 13 febbraio 2024. L’esposizione è concepita con i capolavori conservati a Ca' Pesaro, cui sono affiancati in ciascuna sezione importanti e puntuali opere di Chagall provenienti da prestigiose collezioni internazionali (DETTAGLI).