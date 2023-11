Spettacoli, concerti e mercatini: il ricco weekend di Venezia e provincia

Spettacoli, concerti e mercatini: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere nel territorio veneziano quello del 4 e 5 novembre 2023, anticipato da venerdì 3. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi del weekend.

Visita in motonave alla scoperta dei misteri di Venezia

Si apre una nuova settimana di “Veneto: Spettacoli di Mistero”, la rassegna che mette in mostra le storie più significative della tradizione veneta: domenica 5 novembre si salperà per la visita guidata "I misteri di Venezia e della sua laguna", un evento a bordo di una capiente motonave, in viaggio tra le leggende della città lagunare e le isole della Laguna Nord (DETTAGLI).

Camponogara nel mistero

A Camponogara una festa della durata di due pomeriggi: sabato 4 e domenica 5 novembre vi saranno spettacoli di ogni tipo, dalla giocoleria col fuoco alla musica dal vivo, ma anche rappresentazioni teatrali, duelli storici veneziani, laboratori per bambini, truccabimbi ed escape room (DETTAGLI).

Concerto di Giorgia

Giorgia, cantautrice fra le più amate della musica italiana, sarà protagonista al Palazzo del Turismo di Jesolo il prossimo sabato 4 novembre per dare il via a un nuovo capitolo del suo viaggio musicale. Un'imperdibile occasione per ascoltare live i brani del nuovo album di Giorgia, “Blu”, in una veste inedita e tutti i successi del repertorio dell’artista (DETTAGLI).

Concerto di Raphael Gualazzi

Mestre è al centro della musica con i protagonisti della scena nazionale e internazionale: Rapahel Gualazzi ha scelto il Teatro Toniolo come tappa del suo tour. Appuntamento a venerdì 3 novembre (DETTAGLI).

Mercato degli ambulanti di Forte dei Marmi

Domenica 5 novembre torna il mercato degli Ambulanti di Forte dei Marmi, dopo la prima edizione della scorsa primavera. L’appuntamento si terrà tra Piazza Coin e Via Fapanni a Mestre dalle ore 8 alle 19, anche in caso di maltempo (DETTAGLI).

Alessandro Preziosi in scena al Goldoni

Dal 2 al 5 novembre, al Teatro Goldoni, Alessandro Preziosi sarà il protagonista di Aspettando Re Lear, lo spettacolo tratto dalla tragedia di William Shakespeare e riscritto da Tommaso Mattei. Sul palcoscenico materiali e tessuti che raccontano il rapporto tra padri e figli, la relazione tra tradizione e innovazione, tra uomo e natura (DETTAGLI).

Spettacolo "Tell me where altrove is"

Sabato 4 novembre, alle ore 19.00, va in scena al Teatro Momo lo spettacolo "Tell me where Altrove is", di e con Alessandro Schiattarella, nell'ambito del progetto "Ogni Corpo Danza", dedicato alla danza quale strumento d’elezione per aprire le porte all’inclusività (DETTAGLI).

Spettacolo "Vita da Cartoni"

Domenica 5 novembre prende il via al Teatro Momo la seconda stagione di “Fiabe musicali”. Il primo appuntamento, “Vita da Cartoni”, sarà con i personaggi più amati dei disegni animati. Braccio di Ferro, Betty Boop e le Sinfonie Pazze di Walt Disney sono tra i cartoni che prenderanno nuova vita, accompagnati dalla musica suonata e teatralizzata da un trio di jazzisti e improvvisatori (DETTAGLI).

Concerto al Malibran per under 35

Un appuntamento riservato agli under 35: i giovani potranno acquistare i biglietti a prezzo agevolato e ricevere in omaggio una foto polaroid come ricordo della serata. Inoltre, durante l’intervallo del concerto diretto da Louis Lortie, sarà estratto un biglietto valido per due persone che consentirà di assistere alla serata inaugurale della Stagione 2023-2024 al Teatro La Fenice (DETTAGLI).

Concerto degli Ayom

Domenica 5 novembre, alle ore 18.30 presso l’auditorium del Centro Culturale Candiani di Mestre, sono di scena gli Ayom, navigatori musicali il cui sound è un mix di sonorità brasiliane, tropicali, afrolatine e afrolusitane suonate con una carica irresistibile (DETTAGLI).

Storie di Donne che non si arrendono

Sabato 4 novembre, alle ore 18.00 presso l'auditorium del Centro Culturale Candiani di Mestre, si terrà la seconda edizione di "Storie di Donne che non si arrendono. Musica e Parole raccontano delle Donne", una serata di letture e musica contro la violenza di genere (DETTAGLI).

Iniziativa di Veritas per i bambini

A Mestre i bambini potranno salire sui mezzi Veritas per la raccolta differenziata: si tratta di un'iniziativa del gruppo rivolta a tutti i bimbi e alle bimbe di età compresa tra i 6 e i 12 anni, che potranno vivere un'esperienza unica nel suo genere, quella di salire a borso dei camion per la raccolta differenziata e scoprire come operano (DETTAGLI).

Mostra sulle miniature di Rosalba Carriera

Trecentocinquanta anni fa nasceva a Venezia Rosalba Carriera (1673-1757), destinata a diventare l’artista più celebre nell’Europa nel Settecento. A Ca’ Rezzonico è stata allestita una mostra che riunisce ben 36 opere: raffinati ritratti di grandissimo successo tra i contemporanei della pittrice (DETTAGLI).

Mostra "Il ritratto veneziano dell’Ottocento"

Apre a Ca’ Pesaro, dal 21 ottobre 2023 al 1° aprile 2024, la mostra "Il ritratto veneziano dell’Ottocento": un’esposizione che intende raccontare il primo secolo dell’età contemporanea che a Venezia apre, idealmente, con la caduta della Serenissima. Un excursus tra autori celebri come Hayez, Molmenti, Grigoletti, Schiavoni, Lipparini, artisti che a Venezia avevano vissuto e si erano formati (DETTAGLI).

Mostra su Chagall

La mostra Chagall. Il colore dei sogni è aperta nelle sale espositive del secondo piano del Candiani e sarà visitabile sino al 13 febbraio 2024. L’esposizione è concepita con i capolavori conservati a Ca' Pesaro, cui sono affiancati in ciascuna sezione importanti e puntuali opere di Chagall provenienti da prestigiose collezioni internazionali (DETTAGLI).

Mostra sulle Galeazze dell’Arsenale

Le maestose Galeazze dell’Arsenale di Venezia sono state oggetto di un esercizio didattico e di studio, nell’ambito del Laboratorio di Restauro e Disegno Digitale del corso di laurea triennale in Architettura Iuav. Gli esiti di questa interessante e rara occasione didattica sono ora oggetto di una mostra allestita nella tesa 105 dell’Arsenale (DETTAGLI).