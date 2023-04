Mercatini, street food e concerti: il ricco weekend di Venezia e provincia

Mercatini, stand gastronomici, street food, concerti e tante altre iniziative: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere nel territorio di Venezia e provincia, quello del 29 e 30 aprile 2023, anticipato da venerdì 28. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi del weekend.

Mercatini, stand gastronomici e rievocazioni a Mirano

Torna “Mirano, l’isola che non c’è”: la città si fa bella in primavera, grazie al progetto del Distretto del commercio, riproposto dopo il successo all’esordio dello scorso anno. Domenica 30 aprile, dalle 9.00 alle 20.00, sarà una giornata di mercatini, expo, shopping e intrattenimento in piazza, con un occhio al passato (DETTAGLI).

Street food a Jesolo

Il Buffalo Beer Street Food condurrà Jesolo nel vivo della bella stagione, animando piazza Kennedy dal 29 aprile al 1° maggio. Tra le proposte gastronomiche offerte vi sono street food nazionali, locali e internazionali, birrifici artigianali, dolci tipici della tradizione italiana e internazionale. Tutte le sere ci saranno grandi ospiti ad animare la piazza con la loro musica: sabato 29 i Rumatera; domenica 30 Dj Matrix e Dj jesolani e lunedì 1 maggio 90 Wonderland (DETTAGLI).

Eros Ramazzotti in concerto a Jesolo

Eros Ramazzotti farà tappa a Jesolo, venerdì 28 aprile, con il suo "Battito Infinito world Tour". In assoluto uno degli artisti di maggior successo, le sue canzoni hanno segnato la storia della musica italiana e hanno fatto il giro del mondo: 70 milioni di dischi venduti, 2 miliardi di streaming e quasi 2 miliardi di visualizzazioni su YouTube, 14 album in studio, tour europei e mondiali completamente sold out, numerosi premi, certificazioni e riconoscimenti (DETTAGLI).

Al Candiani il concerto del clarinettista Louis Sclavis

Domenica 30 aprile, alle 18.30, continua la rassegna Candiani Groove con il concerto del clarinettista e compositore Louis Sclavis. Il concerto è stato inserito nella manifestazione internazionale istituita dall'Unesco per l’International Jazz Day (DETTAGLI).

A Salzano il concerto del Venice Trio

Venerdì 28 aprile prende il via la rassegna nazionale di primavera di musica d’organo, organizzata dall’associazione Marzo organistico. Il primo concerto si terrà nella chiesa di San Bartolomeo di Salzano, con inizio alle ore 20.45: in scena il Venice Trio composto da Silvia Calzavara, soprano, Fabiano Maniero, tromba e Silvio Celeghin, organo (DETTAGLI).

All'M9 la maratona di lettura delle lettere dei condannati a morte della Resistenza

Venerdì 28 aprile, dalle ore 8.30 all'M9-Museo del Novecento, si terrà Dirai a tutti perchè sono morto, la maratona di lettura delle “Lettere di condannati a morte della Resistenza italiana". Ad avvincendarsi alla lettura saranno studentesse e studenti delle scuole di Mestre, fra cui classi degli istituti Bruno-Franchetti, Morin, Pacinotti, Gritti, esponenti del mondo delle associazioni e ancora, fra gli altri, Alessandro Bressanello, don Nandino Capovilla, Daniela Foà (in presenza) e, in videolettura, Gianrico Carofiglio e Ottavia Piccolo (DETTAGLI).

La nuova edizione del TedxJesolo

Al via la seconda edizione di TedxJesolo: la grande conferenza, approdata in città l’anno scorso, sarà dedicata al tema della "passione". L’obiettivo è quello di condividere idee, di ispirare, di pensare alla Jesolo del futuro e toccare temi importanti quali la sostenibilità, l’ambiente e la tecnologia partendo da questo comune denominatore. L'evento si svolgerà sabato 29 aprile, a partire dalle ore 15.00, presso il Teatro Vivaldi, dove interverranno dodici speaker (DETTAGLI).

A San Donà torna "Giungla Urbana" con incontri e dj-set

Sabato 29 aprile a San Donà torna Giungla Urbana: un giorno di dj set, presentazioni e talk sui temi della città e della rigenerazione urbana. Il filo conduttore dell’evento, come nelle precedenti edizioni, sarà quello della città vista da numerose e differenti angolazioni. Chiuderà la giornata una festa serale con i dj e producer: Clap!Clap!, Populous e Olderic dalle 20.45 alle 24.00 (DETTAGLI).

La mostra sul "buco" dell'ex Umberto I

Abbandonato dal 2008, lo spazio in cui sorgeva il vecchio ospedale di Mestre continua a essere al centro del dibattito cittadino. Nonostante le idee e le proposte, i progetti di riqualificazione dell'area non sono mai partiti. Ora il comitato ex Umberto I organizza un'iniziativa dal titolo provocatorio, "Il buco in mostra", che vuole da una parte stimolare una riflessione sulla destinazione dell'area, dall'altra promuovere un'opera di ricostruzione storica (DETTAGLI).

Le "Impronte di un Mascarer" in mostra alla Casa di Carlo Goldoni

Dal 15 aprile all'1 ottobre il Museo Casa di Carlo Goldoni ospita la mostra “Impronte di un Mascarer – luogo spazio e tempo del gesto”: un percorso espositivo di impronte e di maschere, maschere-impronte e impronte-maschere, attraverso l’esposizione di calchi negativi in alabastro, grandi mascheroni, quindi positivi, in cartapesta e resina, disposti sia al piano terra che al primo piano (DETTAGLI).

"Edmondo Bacci. L'energia della luce" in mostra alla Collezione Peggy Guggenheim

Con un’ottantina di opere, molte delle quali mai esposte prima, tra dipinti e disegni inediti, in mostra alla Collezione Peggy Guggenheimsi la prima e più esaustiva personale dedicata all’artista veneziano Edmondo Bacci (1913-1978) (DETTAGLI).

La mostra "Colors in Venice" a Palazzo Zaguri

È il bolognese Andrea Benetti il primo artista ad essere ospitato nella nuova sede della Fondazione Giacomo Casanova di Venezia, situata nello storico Palazzo Zaguri. Colors in Venice è il titolo della mostra in programma dal 15 aprile al 19 maggio (DETTAGLI).

Nella sede di Emergency la mostra fotografica "Afghana"

Fino al 29 aprile sarà possibile visitare, presso la sede veneziana di Emergency, la mostra "Afghana” della fotografa Laura Salvinelli: storie di mamme afghane e dei loro bambini, di giovani donne che hanno potuto realizzare il sogno di diventare infermiere e dottoresse (DETTAGLI).