Musei gratis, mercatini e mostre: il ricco weekend di Venezia e provincia

Musei gratis, mercatini, concerti e mostre: sarà un fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere nel territorio di Venezia e provincia, quello del 14 e 15 gennaio 2023. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi del weekend.

Musei gratis

Domenica 15 gennaio torna "Musei in Festa", l'iniziativa promossa dal Comune di Venezia e Fondazione Musei Civici di Venezia che propone alcune giornate di ingresso gratuite nei Musei civici veneziani per i residenti nei 44 Comuni della Città Metropolitana e nel Comune di Mogliano Veneto. L'iniziativa offre la possibilità di accedere gratuitamente a musei, gallerie, parchi archeologici e giardini monumentali statali (DETTAGLI).

Mercatini a Mirano con ottanta espositori e auto d'epoca

Al via, a Mirano, la prima edizione del 2023 del mercatino dell’antiquariato e del collezionismo: un’ottantina di espositori animeranno, domenica 15 gennaio, il centro miranese, tra antiquari professionisti del settore, hobbisti, collezionisti, operatori del mondo del modernariato e del vintage (DETTAGLI).

Kandinsky e le avanguardie europee in mostra

Prosegue la grande mostra che espone le opere di Wassily Kandinsky e delle avanguardie europee al Centro Candani di Mestre. Assieme ai dipinti del celebre maestro russo si potranno ammirare capolavori di Paul Klee, Lyonel Feininger, Enrico Prampolini, Jean Arp, Victor Brauner, Joan Mirò, Antoni Tàpies, Yves Tanguy, Luigi Veronesi, Ben Nicholson, Karel Appel, Roberto Matta, Giuseppe Santomaso, Mario Deluigi, Tancredi, Mark Tobey, Emilio Vedova, Mirko Basaldella, Eduardo Chillida. Bruno De Toffoli, Julia Mangold, Luciano Minguzzi, Richard Nonas (DETTAGLI).

Le sculture di pace a Jesolo

Continua anche questo weekend Jesolo Sand Nativity con le sue "Sculture di Pace". Dieci sculture, plasmate da 14 scultori professionisti provenienti da varie nazioni e coordinati dal direttore artistico Richard Varano, incantano i visitatori nella nuova location individuata alle spalle di piazza Brescia, a pochi passi dal Palazzo del turismo e della Casa del turismo (DETTAGLI).

Musikàmera al Teatro La Fenice

Ad aprire la stagione 2023 di Musikàmera alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice di Venezia è il doppio recital del romano Quartetto EOS, impegnato con il violinista Davide Alogna e il pianista Enrico Pace nel raro e splendido Concerto per violino, pianoforte e quartetto di Ernst Chausson. Appuntamento il 15 e 16 gennaio alle ore 20 (DETTAGLI).

Spettacolo comico al Teatro a l’Avogaria

Sabato 14 gennaio la comicità irriverente di Paul Genovese e Pietro Casella animerà il Teatro a l’Avogaria: quarto appuntamento del nuovo ciclo di incontri dedicati alla stand up comedy che ha visto scendere sul palco veneziano gli attori più irriverenti del panorama nazionale. Una rassegna con protagonista una comicità senza orpelli e censure, ritenuta dai più scomoda e dissacrante, e riservata rigorosamente ad un pubblico adulto (DETTAGLI).

"Una storia sottosopra" al Teatro Momo

Riparte la programmazione domenicale del Teatro Momo con "Una storia sottosopra": uno spettacolo illustrato in continua trasformazione visiva, dove gli oggetti e gli spazi cambiano aspetto a seconda degli occhi di chi guarda (DETTAGLI).

Concerto al CS Rivolta

Diplomatico e il Collettivo Ninco Nanco torna live sabato 14 maggio, alle 22.30, al CSO Rivolta per il primo concerto 2023, anno che vedrà la band festeggiare i cinque anni di attività live. I cancelli apriranno alle 21.30. In apertura e in chiusura la band Dalyrium Bay e il djset di Bim Bum Balaton (DETTAGLI).

Pista di ghiaccio a Venezia, Marghera e Chioggia

Per il divertimento di grandi e piccoli, continueranno a restare aperte al pubblico le piste di ghiaccio allestite a Venezia (in Campo San Polo), a Marghera (in Piazza Mercato) e a Chioggia, in piazza Duomo (DETTAGLI).