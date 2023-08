Nel weekend: Regata Storica, Mostra del Cinema e Frecce Tricolori a Jesolo

Regata Storica, Mostra del Cinema, Frecce Tricolori e tanti altri eventi: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere nel territorio di Venezia e provincia quello del 2 e 3 settembre 2023, anticipato da venerdì 1. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi del weekend.

Regata Storica

Venerdì 3 settembre Venezia torna ad accogliere la Regata Storica: grande attesa per uno dei momenti più spettacolari, pittoreschi e coinvolgenti della vita cittadina, seguita in particolare modo dai veneziani che si riuniscono lungo le rive del Canal Grande (DETTAGLI).

Mostra del Cinema

È tempo di Mostra del cinema di Venezia, arrivata all'80esima edizione, in programma dal 30 agosto al 9 settembre 2023: considerato uno dei festival più rinomati al mondo, come testimoniato anche dalla sua longevità, nei prossimi giorni richiamerà sull'isola del Lido migliaia di professionisti del settore, celebrità e appassionati (DETTAGLI).

Frecce Tricolori a Jesolo

Torna lo Jesolo Air Show, appuntamento ormai immancabile dell'estate jesolana con le frecce tricolori. L'edizione numero 25 è prevista per venerdì 1 e sabato 2 settembre 2023, come di consueto lungo tutto l'arenile, con il centro dello show in prossimità di piazza Brescia. Jesolo sarà così la tappa per il Veneto delle celebrazioni per il centenario dell’Aeronautica militare (DETTAGLI).

Teatro di strada a Caorle

Saranno oltre venticinque gli artisti e le compagnie, provenienti da tutto il mondo, che in occasione della XXVIII edizione del La luna nel pozzo si sono dati appuntamento a Caorle dal 29 agosto al 3 settembre, per dar vita alla magia del festival internazionale di Teatro di Strada. Ed è proprio alla strada, come luogo di scoperta e crocevia tra mondi differenti, che guarda la nuova edizione (DETTAGLI).

Fiera dell’Agricoltura

Da giovedì 31 agosto a lunedì 4 settembre 2023, nella zona degli impianti sportivi di via Matteotti, si svolgerà la seconda edizione della Fiera dell’Agricoltura della città di Mirano. Cinque giorni ricchi di iniziative e manifestazioni che riguarderanno le tradizioni agricole, con lo stand gastronomico aperto ogni dì, l’esposizione di macchine, i recinti con gli animali della fattoria e un mercato agricolo (DETTAGLI).

Cinema sotto le stelle

Prosegue fino a lunedì 4 settembre la rassegna "Cinema sotto le stelle" in Piazza Mercato a Marghera. Venerdì 1 settembre verrà proiettato "I guardiani della galassia vol.3". Sabato 2 settembre toccherà a "Il gatto con gli stivali 2". A chiudere la manifestazione sarà la commedia romantica "What's love", che animerà la serata di domenica 3 settembre (DETTAGLI).

Ciani Live Aid

Torna il Ciani Live Aid 2023, l’appuntamento di fine estate che unisce musica e solidarietà nei giorni 1, 2 e 3 settembre a Zelarino. La manifestazione si snoderà in tre serate ad ingresso libero, con tre diverse band ogni sera. Quest’anno il ricavato della festa servirà per acquistare varie attrezzature utilizzate dall’Avapo. Presenti anche numerosi stand gastronomici (DETTAGLI).

Base Festival

Al via Base Festival, un evento musicale che si terrà a Peseggia di Scorzè, nell'area del ex base missilistica, dal 31 agosto al 3 settembre con ingresso gratuito. Il programma prevede, il 31 agosto, il live dei New Candys, Grigio Scarlatto e Magenta Flora; il 1° settembre Bassi Maestro, Milanosport e Montbaud; il 2 settembre Popa, The Tangram e Sandra Mason; il 3 settembre Alex Fernet, Los Muchos Gramos e The Obscure Music Club (DETTAGLI).

"Marea Progressiva"

Il meglio della musica rock progressiva degli anni Settanta (dalle Orme ai New Trolls, dalla Pfm al Banco), suonata dalla storica band campaltina “Sezione Frenante”, che presenterà anche una selezione del suo repertorio di ieri e oggi: appuntamento da non perdere, venerdì 1 settembre alle ore 20, a Forte Bazzera, a Tessera, con il concerto dal titolo “Marea Progressiva” (DETTAGLI).

Venice Architecture Film Festival

Dal 31 agosto al 2 settembre 2023 torna il Venice Architecture Film Festival, giunto alla quarta edizione e organizzato dall'associazione culturale ArchiTuned. Durante le serate gratuite di proiezione presso l'isola di San Servolo verranno presentati cortometraggi, documentari, docufilm, animazioni, film sperimentali sul tema dell'architettura e dello spazio urbano (DETTAGLI).

Bellezza senza confini

Un pomeriggio dedicato alla bellezza, quella che va al di là degli sguardi e al di sopra dei pregiudizi. Questo è “Bellezza senza confini”, una “sfilata di moda e cultura” in programma venerdì 1 settembre alle 17.30 nel giardino del Piccolo Rifugio di San Donà, dove vivono o trascorrono le loro giornate circa quaranta uomini e donne con disabilità (DETTAGLI).