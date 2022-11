Nel weekend: feste di paese e mercatini tra Venezia, Chioggia, Mirano e Noale

Feste, mercatini, appuntamenti di piazza, concerti e grandi mostre. Sarà un fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere nel territorio di Venezia e provincia, quello dall'11 al 13 novembre 2022. Come di consueto, vi segnaliamo i principali, in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi del weekend.

Fiera e Zogo de l'Oca

Sabato 12 e domenica 13 novembre 2022 torna a Mirano il tradizionale appuntamento con la Fiera de l’Oca e il Zogo de l’Oca in piazza, manifestazione promossa dalla Pro Loco di Mirano con il patrocinio del Comune di Mirano e della Regione. La “Fiera de l’Oca” è la ricostruzione storica di una fiera di inizio ‘900.

Per due giorni il centro storico della città tornerà all’inizio del secolo scorso, nell’atmosfera ricreata fin nei minimi particolari delle vecchie feste di paese, con bancarelle, spettacoli di strada e divertimenti di ogni genere. Appuntamento clou domenica pomeriggio alle 15 quando Mirano e le sue frazioni riscopriranno il gioco dell’oca sfidandosi con divertenti prove a colpi di dado in una ricostruzione gigante attorno all’ovale della piazza (DETTAGLI).

Festa d'Autunno a Chioggia

A Chioggia torna la tradizionale Festa di San Martino, l'11, 12 e 13 novembre 2022, che quest'anno vedrà un ospite d'eccezione: il maestro Stefano Serafini, Campione del mondo di Tiramisù. Grazie alla collaborazione dell'Istituto Scolastico - indirizzo Enogastronomico - Cestari Righi di Chioggia, sarà possibile degustare dell'ottimo tiramisù tutti e tre i giorni di Festa, in piazza Todaro tra le 15.00 e le 20.00.

Venerdì 11 e domenica 13 appuntamento con la tradizionale rievocazione storica di San Martino a cavallo, a cura della Contrada di San Martino e del maneggio "Double Game Ranch". La partenza del corteo è prevista alle ore 16 da piazza Cannoni per arrivare in piazza Todaro dopo aver percorso via San Marco (DETTAGLI).

Mercatini a Noale

Tornano, nel pieno dell’appuntamento con l’estate di San Martino, i mercatini di Noale, nella nuova formula gestita da Confcommercio del Miranese in collaborazione con il Comune di Noale, che tanto successo sta riscuotendo in queste prime uscite: domenica 13 novembre, per l’intera giornata, nel teatro della nuova Piazza XX Settembre saranno oltre 40 gli espositori in campo per “Sapori & Tradizioni”, un centinaio invece quelli che daranno vita, in Piazza Castello, al tradizionale mercatino dell’antiquariato (DETTAGLI).

Mario Brunello allo Squero

Un nuovo capitolo si aggiunge al percorso di ascolto che Asolo Musica a Lo Squero, rassegna concertistica con la direzione artistica di Federico Pupo, dedica alla musica di Johann Sebastian Bach. Sabato 12 novembre alle 16.30, all’Auditorium Lo Squero, della Fondazione Giorgio Cini, moderna sala da concerto sull’Isola di San Giorgio Maggiore con splendida vista sulla laguna di Venezia, torna in scena Mario Brunello accompagnato dall’inseparabile violoncello piccolo a quattro corde, copia esatta di un Amati di inizio Seicento, dal suono intenso e avvolgente (DETTAGLI).

L'acqua granda in mostra

A 3 anni dall’acqua alta eccezionale del 12 novembre 2019 il Dvri - Distretto Veneziano Ricerca e Innovazione e l’Università Ca’ Foscari Venezia organizzano la seconda edizione della mostra sull’archivio digitale creato dalla popolazione e le opere virtuali di ricercatori e artisti (DETTAGLI).

Mostra sull'Antico Egitto

Mille reperti da ammirare ed esperienze immersive nel metaverso dell'Antico Egitto. Riapre il centro espositivo di Palazzo Zaguri a Venezia con la colossale mostra "Tutankhamon", che aprirà i battenti il 29 ottobre 2022, in occasione del centenario dalla scoperta della tomba del faraone egizio, scomparso a 18 anni nel 1323 a.C. (DETTAGLI).

La festa di San Martino a Venezia

Un ricco programma celebra la festa di San Martino tra Venezia e la terraferma all’interno della rassegna “Le città in festa”, organizzata dal Comune in collaborazione con Vela spa. Venerdì 11 e sabato 12 novembre al Lido la Pro loco Lido di Venezia e Pellestrina promuove dalle ore 10.30 alle 19 mercatini di San Martino ed esposizione dei lavori degli alunni delle scuole, seguita alle 16.45 dalla “Sfilata di San Martino” con partenza e arrivo al Piazzale di Santa Maria Elisabetta.

Segue Favaro, venerdì 11 novembre, dove l’associazione ViviFavaro organizza anche quest’anno l’ormai tradizionale “Marcia di San Martino”, coinvolgendo le scuole del territorio dalle ore 9 alle 11.30 circa. Il momento più atteso sarà il taglio del mantello, al quale seguirà quello del San Martino gigante in pasta frolla e cioccolato. Il ricavato sarà devoluto per completare la costruzione del Centro Sanitario “Vita per tutti” di Tchaada nel Benin, che aiuta in particolare le donne e i bambini della regione.

Infine, domenica 13 novembre a Marghera, in Piazza Mercato, la giornata, promossa da Marghera 2000, si aprirà con un mercatino dell’usato dalle 10 alle 18, intrattenimento musicale, per proseguire con giochi teatrali per bambini, a cura del Nuovo Teatro Pasini, la lettura della storia della vita di San Martino con i volontari de “Il mondo di Tabata” e la distribuzione di dolcetti; nel pomeriggio, dalle ore 15, sono previsti laboratori creativi, un’esibizione a cavallo, giri in carrozza con pony, musica e girotondi. Infine alle 17.30 l’accensione del fuoco di San Martino e girotondo e coro dei bambini e adulti a cura di ABC Marghera (DETTAGLI).