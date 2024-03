Feste, sport e spettacoli: il ricco weekend di Venezia e provincia

Feste, sport e spettacoli: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere, quello del 23 e 24 marzo 2024, anticipato da venerdì 22. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi del weekend.

Bollicine in Villa

Torna anche quest’anno la manifestazione dedicata a champagne e bollicine ospitata in Villa Farsetti, a Santa Maria di Sala. Due giorni, sabato 23 e domenica 24 marzo: un’occasione per incontrare il meglio della produzione spumantistica italiana ed europea, accompagnata anche da una selezione di prodotti gastronomici d’eccellenza provenienti dal nostro territorio (DETTAGLI).

Irlanda in festa

Torna "Irlanda in festa", evento che ha superato vari record di presenze, diventando la più importante manifestazione di cultura irlandese organizzata in Europa in occasione del St. Patrick’s Day. L'appuntamento è a Forte Marghera, dal 15 al 17 e dal 22 al 24 marzo. Non mancherà musica, buona cucina irlandese e birra (DETTAGLI).

Impare-Remo

Sabato 23 e domenica 24 marzo si terrà, presso il Polo Nautico Venezia, il progetto Impare-Remo, l'open day promosso dalla Sezione Canottaggio della Canottieri Mestre ASD. Un'occasione per sperimentare la disciplina del canottaggio, provando il movimento e le sensazioni dello stare in barca (DETTAGLI).

Kickit

Domenica 24 marzo il Forte Marghera a Mestre ospita "Kickit", l'evento che celebra la di street culture toccando le principali città italiane. In programma ci sono contest, concerti e dimostrazioni di skateboard, bmx, basket 3vs3, graffiti e molto altro (DETTAGLI).

Spettacolo di Davide Calgaro

Sabato 23 marzo, alle ore 21.00 al Teatro a l’Avogaria di Venezia, appuntamento con Davide Calgaro che nel suo secondo spettacolo, “Davide Calgaro Live”, racconta la fine dell’adolescenza, i vent’anni, l’andare a vivere da solo e il non essere presi sul serio perché giovani (DETTAGLI).

Teatroterapia

Domenica 24 marzo, alle ore 17 al teatro Kolbe di Mestre, è in scena lo spettacolo "Emozioni" del gruppo di teatro dell'Aipd - associazione italiana persone down. Frutto di un progetto di teatroterapia promosso dalla stessa Aipd, l'esibizione coinvolge otto attori con sindrome di down (DETTAGLI).

Spettacoli per famiglie

Al Teatro di Mirano, domenica 24 marzo alle 15.30, va in scena lo spettacolo per bambini “A pesca di emozioni” della compagnia Eccentrici Dadarò. Sabato 23 marzo, guidati da Julio Escamilla, attore e formatore, i bambini potranno prepararsi alla visione dello spettacolo con un gioco teatrale (DETTAGLI).

Concerto di Cisco

Stefano “Cisco” Bellotti, storico frontman dei Modena City Ramblers, gruppo folk dell’Emilia Romagna, prosegue il suo viaggio live con i concerti del “Riportando tutto a casa tour”, tournée che celebra il trentennale del primo omonimo disco della band. Cisco, assieme alla band, salirà sul palco del Palmariva Live Club domenica 24 marzo dalle ore 18.30 (DETTAGLI).

Concerto di Amaro Freitas

Jazz&, la rassegna di jazz e contemporary, fa tappa al Laguna Libre di Venezia, domenica 24 marzo, con il concerto di Amaro Freitas (pianoforte, M’bira elettronica, voce), uno dei jazzisti più promettenti della propria generazione, per la prima volta a Venezia (DETTAGLI).

Concerto di di Livia Mazzanti

Organista di fama internazionale ma soprattutto talentuosa improvvisatrice, arte che ha perfezionato alla scuola del grande maestro Jean Guillou: Livia Mazzanti chiuderà sabato 23 marzo la 29esima edizione del Festival internazionale a Noale (DETTAGLI).

Mostra su Banksy

Banksy. Painting Walls è la mostra al Museo M9 di Mestre che offre la possibilità di addentrarsi nell’immaginario artistico di un autore attivo da oltre un ventennio nella scena culturale mondiale. Fulcro dell’esposizione saranno tre muri originali dell’artista britannico (DETTAGLI).

Esoterica Exhibition

Esoterica Exhibition, evento dedicato ai temi del mistero, è ospitata nelle sale del trecentesco Palazzo Zaguri in campo San Maurizio a Venezia e condurrà i visitatori nei meandri dell'ignoto grazie a sale ricche di pannelli esplicativi, documenti unici, reperti originali e riproduzioni di luoghi di culto misterico riservati alle dottrine esoteriche (DETTAGLI).

Mostra "Inghiottiti dalla plastica"

Il fotografo James Whitlow Delano testimonia con i propri scatti la piaga dei rifiuti di plastica che, anche se apparentemente si abbatte più duramente in altri Paesi, non risparmia nessuno. La mostra prende vita al Centro Culturale Candiani di Mestre dal 23 marzo al 12 maggio 2024 (DETTAGLI).