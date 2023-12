Nel weekend si diffonde la magia delle feste con mercatini, spettacoli e corse di Babbi Natale

La magia del Natale avvolge la provincia veneziana anche nel weekend con mercatini, spettacoli e corse di Babbi Natale: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere, quello del 16 e 17 dicembre 2023, anticipato da venerdì 15. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi del weekend.

Venezia accende il Natale

Concerti, regate di Babbi Natale, mercatini e spettacoli. Venezia, le isole, Mestre e la terraferma saranno protagoniste di tanti appuntamenti che promettono di assaporare appieno la magia del Natale. Entra nel vivo “Venezia accende il Natale”, promosso da Comune di Venezia e Vela Spa (DETTAGLI).

Mercatini di Natale a Mirano

È un mercatino dell’antiquariato dal sapore e dall’atmosfera tipicamente natalizia quello in programma domenica 17 dicembre a Mirano, ultima edizione dell’anno del fortunato format “Gli oggetti dei nonni”. Il centro storico sarà animato per tutta la giornata da oltre 150 espositori (DETTAGLI).

Mercatini di Natale a Caorle

Il Mercatino di Natale di Caorle aprirà i battenti l’8 dicembre e durerà fino al 7 gennaio 2024. La magia del Villaggio di Natale e del “Circo del Natale” con elfi, artisti circensi, performance musicali e animazione itinerante faranno da filo conduttore all’iniziativa nel centro della città (DETTAGLI).

Mercatini di Natale a Bibione

Bibione si prepara a festeggiare il Natale in riva al mare, rendendolo ancora più magico per i propri ospiti con il grande ritorno di Bibione Xmas Village e la possibilità di trascorre le giornate di festa tra spiaggia e natura, grazie a itinerari che riservano un fascino unico proprio durante l’inverno (DETTAGLI).

Piste di pattinaggio sul ghiaccio

Durante le festività natalizie grandi e piccini potranno pattinare sul ghiaccio nelle piste allestite, come da tradizione, in Campo San Polo a Venezia (DETTAGLI), in Piazza Ferretto a Mestre (DETTAGLI), in Piazza Mercato a Marghera (DETTAGLI) e in Piazza Duomo a Chioggia (DETTAGLI).

Corsa dei Babbi Natale

Domenica 17 dicembre piazze e strade di Noale torneranno a colorarsi di rosso: sono infatti attesi in molti all’evento "Corri con Babbo Natale", il cui ricavato sarà destinato alle attività sportive dei disabili e ad altre associazioni di volontariato del Comune (DETTAGLI).

Sport Event Christmas Village

Un mare di Babbi Natale invade Jesolo: il 17 dicembre andrà in scena “Sport event Christmas village”, un grande evento di sport e amicizia che coinvolgerà centinaia di appassionati. L’arrivo è fissato verso le ore 15.30, quando i partecipanti troveranno ad accoglierli dj, animazione, ristoro caldo e dolci natalizi (DETTAGLI).

Bissuola Winter Village

Dopo il successo dell'anno scorso, torna al Parco Albanese di Mestre il luna park "Bissuola Winter Village", collocato davanti al Teatro del Parco, che funzionerà tutti i giorni fino al 7 gennaio (DETTAGLI).

Jesolo Incantatus

Piazza Marconi diventa un luogo fantastico con “Jesolo Incantatus”: una grande tensostruttura riprodurrà il mitico castello di Hogwarts, ospitando ricostruzioni del mondo di Harry Potter. Dal 17 dicembre al 7 gennaio, inoltre, si svolgeranno spettacoli e laboratori di magia e illusionismo (DETTAGLI).

Spettacolo "Il tango delle capinere"

Fino al 17 dicembre va in scena al Teatro Goldoni di Venezia lo spettacolo "Il tango delle capinere", diretto da Emma Dante. Sul palcoscenico Manuela Lo Sicco e Sabino Civilleri daranno vita ad una sorta di approfondimento di Ballarini, che apparteneva alla Trilogia degli occhiali (DETTAGLI).

Spettacolo "ABC del Natale"

Ultimo spettacolo per l'anno 2023 al Teatro Momo: domenica 17 dicembre, alle ore 16.30, andrà in scena lo show di Teatro Telaio, "ABC del Natale", consigliato per bambini dai 4 ai 10 anni (DETTAGLI).

Spettacolo "Jinn"

Domenica 17 dicembre, alle ore 16.30 al Teatrino Groggia, va in scena "Jinn" della compagnia Anagoor. "Le Mille e una Notte" sono lo sfondo su cui si muove il nuovo percorso di ricerca artistica per l’infanzia proposto da Anagoor. La prenotazione è obbligatoria e i bambini dovranno indossare abiti comodi (DETTAGLI).

Memorial Elisa e Veronica

C’è grande attesa per la 28° edizione del “Memorial Elisa e Veronica” di nuoto sincronizzato, prevista per domenica 17 dicembre a partire dalle ore 10.00 presso la piscina comunale della Polisportiva Terraglio, che celebra il ricordo delle due ex atlete Elisa Cegolon e Veronica Zanon, scomparse prematuramente (DETTAGLI).

Home Movie Days

Dal 14 al 16 dicembre a Venezia presso Combo si svolgeranno gli Home Movie Days / Giornate Internazionali del Film di Famiglia: una manifestazione unica, integralmente dedicata alla salvaguardia archivistica e alla valorizzazione in ambito culturale e artistico dei film di famiglia e delle memorie audiovisive private (DETTAGLI).