Un weekend ricchissimo: Art Night a Venezia, Palio di Noale, notte bianca e mercatini

Art Night, Palio di Noale, Notte Oro a Olmo e tante altre iniziative: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere nel territorio di Venezia e provincia, quello del 17 e 18 giugno 2023, anticipato da venerdì 16. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi del weekend.

Art Night

L’arte colorerà ancora una volta la notte veneziana con la dodicesima edizione di Art Night Venezia, che quest’anno si terrà sabato 17 giugno 2023. Le istituzioni culturali cittadine che vi partecipano sono sempre più numerose, per offrire ai visitatori esperienze culturali, visite, spettacoli, eventi e animare la notte dell’arte veneziana ritornata in presenza (DETTAGLI).

Il Palio di Noale

Torna a Noale uno degli appuntamenti più attesi dell'anno: da venerdì 16 a domenica 18 giugno 2023, il centro storico ospiterà il Palio, rievocazione di giochi e cerimonie indetti tra il 1339 e il 1347 dai signori Tempesta. Non mancheranno gli appuntamenti che da sempre lo caratterizzano: la corsa a staffetta sulla distanza di 800 metri tra le sette contrade, la Bala d'Oro e spettacoli (DETTAGLI).

Visita gratuita alla Collezione Peggy Guggenheim

Anche la Collezione Peggy Guggenheim aderisce ad Art Night con un’apertura straordinaria gratuita dalle 18 alle 22. Un'occasione per trascorrere una serata di inizio estate all’insegna dell’arte, tra i grandi capolavori della collezione permanente e la mostra Edmondo Bacci. L’energia della luce (DETTAGLI).

Mercatino a Mirano

Domenica 18 giugno, per l’intera giornata, dalle 8 alle 19, saranno oltre 120 gli espositori presenti attorno all’ovale della piazza e lungo le vie adiacenti, tra antiquari professionisti, hobbisti, collezionisti, operatori del mondo del modernariato e del vintage. Protagonisti d’eccezione i giochi in legno di una volta, tramandati da generazioni e riscoperti anche a beneficio dei più giovani (DETTAGLI).

Caccia al tesoro tra i palazzi Grimani e Querini Stampalia

In occasione di Art Night, la Fondazione Querini Stampalia propone un collage di suggestioni culturali: si parte con la Caccia al tesoro tra i palazzi Grimani e Querini Stampalia in collaborazione con il Museo di Palazzo Grimani per proseguire con un reading con tombola in omaggio alla poetessa Wislava Szymborska nel giardino di Carlo Scarpa (DETTAGLI).

Mestre Book Fest

Fino al 18 giugno 2023 Mestre Book Fest porta nella terraferma veneziana alcuni degli autori più interessanti della narrativa italiana, spaziando tra romanzi, gialli, storia, cucina, fumetto. Protagonisti del weekend saranno Fabiano Massimi e Chiara Francini (venerdì 16 giugno), Guerrino Lovato, Fulvio Marino, Piergiorgio Pulixi, Stefano Cosmo e Maurizio De Giovanni (sabato 17 giugno), Shaul Bassi, Marilena Delli Umuhoza, Edoardo Franco e Marco Malvaldi (domenica 18 giugno) (DETTAGLI).

Notte Oro a Olmo

La notte di Olmo si impreziosisce dell’oro del terzo appuntamento delle Notti del Miranese. L'appuntamento è in programma sabato 17 giugno 2023 con 13 punti diffusi di animazione, tra concerti live sotto le stelle, laboratori e mostre d’arte, il mercatino della fantasia, intrattenimento per i più piccoli, karaoke e scuole di ballo (DETTAGLI).

Premio Elena Cornaro

Con lo scopo di celebrare la prima donna laureata della storia e, attraverso il suo esempio, promuovere la parità di genere, è nato il “Premio Elena Cornaro. Venezia il coraggio di osare con grazia”, che si terrà al Teatro Malibran di Venezia domenica 18 giugno, a partire dalle ore 18.30. L’ingresso alla serata, presentata da Beppe Convertini e Monica Marangoni, è libero (DETTAGLI).

Giornate Europee dell'Archeologia

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con le “Giornate Europee dell’Archeologia - GEA”, evento dedicato alla valorizzazione del patrimonio archeologico nella sua ricchezza e diversita?. L'iniziativa, che si terrà nei giorni 16, 17 e 18 giugno, prevede visite guidate a Torcello, Musile di Piave, Lio Piccolo e Campagna Lupia (DETTAGLI).

Il miglio di Mestre

Venerdì 16 giugno prenderà il via la seconda edizione della competizione agonistica “Il Miglio di Mestre”, gara podistica che si disputa sulla distanza anglosassone di 1.609 metri. L’evento offrirà la possibilità anche agli esordienti di allacciarsi le scarpe da ginnastica con il “Mini Miglio” (DETTAGLI).

Mostra "Imago Iustitiae"

La mostra Imago Iustitiae. Capolavori attraverso i secoli, curata da Marina Mattei, sarà aperta tutti i giorni sino al 3 settembre (il venerdì e il sabato anche in orario serale) e presenta, nelle sue sei sezioni, l’evoluzione, nel concetto e nell’immagine, dell’idea di giustizia, grazie a reperti archeologici, monete, medaglie, disegni e opere d’arte (DETTAGLI).

Mostra sui merletti di Burano

Dal 14 giugno, al Museo del Merletto, due concomitanti iniziative accomunate sotto la denominazione de “Il filo del cuore” accendono i riflettori su questa antica tradizione, riportandola all’attualità. "Il filo del cuore" identifica un appuntamento ormai imperdibile che inizia proprio il giorno in cui si ricorda la scomparsa della centenaria Maestra Merlettaia Emma Vidal (DETTAGLI).

Mostra su Andy Warhol

Arriva a Caorle una grande mostra dedicata a Andy Warhol, che si terrà presso il Centro Culturale A. Bafile dall'11 giugno al 3 settembre 2023. L'esposizione, intitolata Andy Warhol: the age of freedom e curata da Matteo Vanzan, racconterà la rivoluzione del genio di Pittsburgh attraverso un percorso espositivo di oltre 60 opere (DETTAGLI).