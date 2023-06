Nel weekend: concerto di Laura Pausini, Mirano Summer Festival e Notte Gialla a Spinea

Il triplo concerto di Laura Pausini, l'inaugurazione del Mirano Summer Festival e la Notte Gialla a Spinea, oltre a spettacoli e tanti altri appuntamenti: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere nel territorio di Venezia e provincia quello del 1° e 2 luglio 2023, anticipato da venerdì 30 giugno. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi del weekend.

Concerto di Laura Pausini

Laura Venezia incanterà Piazza San Marco con tre grandi appuntamenti il 30 giugno, 1° e 2 luglio. Un importante evento nella splendida cornice del salotto della città lagunare, occasione ideale per festeggiare i trent'anni di carriera dell'artista modenese (DETTAGLI).

Bay K inaugura il Mirano Summer Festival

Dalle hit delle vacanze al palco del Mirano Summer Festival. Il secondo big ad essere annunciato alla kermesse miranese è un botto d’esordio: sarà infatti Baby K ad aprire la manifestazione, il 30 giugno 2023, prima serata del festival (DETTAGLI).

Notte Gialla a Spinea

Più di 45 attività commerciali in regia per il ritorno della Notte Gialla a Spinea, in programma sabato 1° luglio in una via Roma pedonalizzata e ricca di spettacoli e musica sotto le stelle. Ben 18 i punti di intrattenimento lungo un percorso enogastronomico in 14 tappe (DETTAGLI).

Festa de San Piero de Casteo

La tradizionale “Festa de San Piero de Casteo” giunge alla 53ª edizione. L’iniziativa si terrà fino a domenica 2 luglio con spettacoli musicali, attività culturali e sportive, momenti dedicati a bambini, giovani e anziani. E ancora: la lotteria con estrazione il 2 luglio (DETTAGLI).

Il Fontego dei Turchi diventa un bazar ottomano

Per una sera, venerdì 30 giugno, il cortile del Museo di Storia Naturale di Venezia Giancarlo Ligabue tornerà all’epoca in cui il palazzo ospitava i mercanti ottomani, trasformandosi in un suggestivo bazar, luogo di commercio, incontro e intrattenimento con assaggi di cucina tradizionale, stand di prodotti erboristici e artigianali e performance artistiche (DETTAGLI).

Valentina Lodovini omaggia Anna Politkovskaja

La rassegna chioggiotta di Palazzo Grassi "Racconti d’estate" aprirà venerdì 30 giugno alle ore 21.00 con A futura memoria - dedicato ad Anna Politkovskaja. In scena Valentina Lodovini reciterà una scelta di testi di Anna Politkovskaja, la coraggiosa giornalista russa che nel 2006 ha pagato con la propria vita la ricerca di verità, libertà e giustizia (DETTAGLI).

Elena Di Cioccio presenta "Cattivo sangue"

Sabato 1 luglio, alle 19:00, secondo appuntamento con IDoLove Festival Letterario: l'ospite sarà Elena Di Cioccio, attrice e conduttrice televisiva e radiofonica che, con il suo libro d'esordio "Cattivo sangue", si racconta a cuore aperto (DETTAGLI).

Chioggia che storia! …Un mare di cultura!

Al nastro di partenza la rassegna estiva "Chioggia che storia! …Un mare di cultura!": tornano le "Favole sul ponte" a Ponte di Vigo per i più piccoli e i "Racconti d’estate" per i più grandi in una nuova location: Palazzo Grassi, che sarà protagonista dei "Racconti d’estate", quattro appuntamenti con importanti artisti del panorama teatrale, cinematografico e musicale italiano, con inizio alle ore 21.00 (DETTAGLI).

Venice Innovation Design

La società San Servolo srl, in collaborazione con la Città metropolitana di Venezia, propone per sabato 1 e domenica 2 luglio la quarta edizione di VID, Venice Innovation Design, l’appuntamento all’insegna della sostenibilità che vede protagonisti architetti e imprenditori, designer, accademici, innovatori, rappresentanti delle istituzioni del settore e del mondo della comunicazione (DETTAGLI).

Trofeo Lilt-Ve

Domenica 2 luglio al motto di ‘in regata per prevenire’, si terrà la prima edizione del “Trofeo Lilt-Ve”, la veleggiata organizzata da Yacht Club Venezia con l’intento di sostenere la ricerca scientifica e l’assistenza ai pazienti neoplastici veneziani, grazie allo sport (DETTAGLI).

Vittoria For Women Tour

Il 1° e il 2 luglio Caorle ospiterà presso il White Oasi la seconda tappa del “Vittoria For Women Tour”, un viaggio itinerante per celebrare l’importanza del sentirsi protetti, sul campo e nella vita, e per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della prevenzione oncologica femminile (DETTAGLI).

Le nuove acquisizioni delle Gallerie dell'Accademia

Dal 22 giugno 2023 le Gallerie dell’Accademia di Venezia aprono al pubblico la mostra Da Vivarini a Tiepolo. Nuove acquisizioni per le Gallerie dell’Accademia, a cura di Michele Nicolaci. Il pubblico potrà ammirare dieci nuove opere inedite, comprate di recente dallo Stato per oltre un milione di euro, provenienti da collezioni private, inaccessibili al pubblico più ampio (DETTAGLI).

Mostra sui merletti di Burano

Dal 14 giugno, al Museo del Merletto, due concomitanti iniziative accomunate sotto la denominazione de “Il filo del cuore” accendono i riflettori su questa antica tradizione, riportandola all’attualità. "Il filo del cuore" identifica un appuntamento ormai imperdibile che inizia proprio il giorno in cui si ricorda la scomparsa della centenaria Maestra Merlettaia Emma Vidal (DETTAGLI).

Mostra su Andy Warhol

Arriva a Caorle una grande mostra dedicata a Andy Warhol, che si terrà presso il Centro Culturale A. Bafile dall'11 giugno al 3 settembre 2023. L'esposizione, intitolata Andy Warhol: the age of freedom e curata da Matteo Vanzan, racconterà la rivoluzione del genio di Pittsburgh attraverso un percorso espositivo di oltre 60 opere (DETTAGLI).