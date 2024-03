Spettacoli teatrali, mostre e concerti: il ricco weekend di Venezia e provincia

Spettacoli teatrali, mostre e concerti: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere, quello del 9 e 10 marzo 2024, anticipato da venerdì 8. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi del weekend.

Mostra su Banksy

Banksy. Painting Walls è la mostra al Museo M9 di Mestre che offre la possibilità di addentrarsi nell’immaginario artistico di un autore attivo da oltre un ventennio nella scena culturale mondiale. Fulcro dell’esposizione saranno tre muri originali dell’artista britannico (DETTAGLI).

Live painting all'M9

Proseguono i live painting sui muri esterni di M9 – Museo del ’900: Sabato 9 marzo sarà il turno di Smoke One, giovane artista bassanese la cui opera "Alice in Graffiti Land" è esposta alla mostra "Dialoghi urbani. Street art vs museo", visitabile al corridoio del secondo piano del museo (DETTAGLI).

Spettacolo di Teo Mammucari

Teo Mammucari salirà sul palco del Teatro Metropolitano Astra di San Donà di Piave, sabato 9 marzo, con il suo spettacolo Sarà capitato anche a voi. Mammucari, uomo e showman dai mille volti e dalle mille sfaccettature, in questo spettacolo si mette a nudo e porta sul palcoscenico un mix esplosivo fatto di esperienza di vita e maturità artistica (DETTAGLI).

Spettacolo con Francesco Pannofino

Continua la rassegna teatrale al Teatro Elios Aldò di Scorzè. Domenica 10 marzo, alle ore 17.30, Francesco Pannofino porterà sul palco il suo ultimo spettacolo "Chi è io?", una commedia teatrale divertente e metafisica, uno show televisivo di successo nel quale si intervistano personaggi anticonformisti (DETTAGLI).

Spettacolo con Andrea Pennacchi

Andrea Pennacchi torna dal 5 al 10 marzo al Teatro Toniolo di Mestre con Arlecchino?, il nuovo spettacolo scritto e diretto da Marco Baliani. L’Arlecchino che Pennacchi porta in scena farà forse sussultare i tanti Arlecchini che nel tempo hanno fatto grande questa maschera della commedia dell’arte (DETTAGLI).

Spettacolo "The City"

Una commedia nera, kafkiana, incentrata sul potere del linguaggio. Da giovedì 7 a domenica 10 marzo, al Teatro Goldoni di Venezia, è in scena The City di Martin Crimp, per la regia di Jacopo Gassmann. I riflettori si accendono su uno dei più importanti e radicali autori contemporanei, con un testo denso, stratificato, inquieto (DETTAGLI).

Spettacolo di Marco e Pippo

Triplo appuntamento a Mestre con Marco e Pippo: il trio comico porta in scena per tre giorni consecutivi, al teatro Corso dall'8 al 10 marzo, il nuovo spettacolo Avantintrio. Lo show è un viaggio per il Veneto, per raccontare tra divertimento e risate le bellezze e le caratteristiche del nostro territorio (DETTAGLI).

Colazione con l'autrice Giorgia Sallusti

Al via, nell’atrio al piano terra del Centro Candiani il nuovo appuntamento mensile di "Colazione con l’autrice", all’interno della rassegna "Ad alta voce – racconti di parole e di chi le ha scritte". Sabato 9 marzo alle 10.30 è la volta di Giorgia Sallusti, traduttrice, con "A Tokyo con Murakami" (DETTAGLI).

Mostra "Altino prima di Venezia"

La mostra "Altino prima di Venezia" approda a Venezia nella sede della Scuola Grande di San Teodoro a San Salvador. L’esposizione propone la ricostruzione ideale di Altinum, la città romana progenitrice di Venezia, attraverso pannelli, fotografie, video, plastici in 3D, linguaggi multimediali e tecnologie avanzate (DETTAGLI).

Mostra "Re-Emerging Venezia"

Le Procuratie Vecchie di Piazza San Marco ospiteranno, dal 1° al 15 marzo 2024, Re-Emerging Venezia, una mostra fotografica immersiva e un progetto tra scienza e community che narra il vissuto del lockdown e i suoi effetti sulla comunità e sulla laguna veneziana, diffondendo un messaggio di speranza e resilienza (DETTAGLI).

Mostra del pittore Toni Fontanella

La Fondazione Bevilacqua La masa presenta, presso lo spazio di Palazzetto Tito di Venezia, una mostra personale di dipinti di Toni Fontanella, autentico maestro della pittura lagunare: una ricca e selezionata raccolta dei lavori dell’artista (DETTAGLI).

Concerto di Toninho Horta

Il celebre chitarrista brasiliano Toninho Horta per Candiani Groove: è la prossima proposta della rassegna promossa dal Settore Cultura del Comune di Venezia. L'artista sarà in scena all’auditorium Candiani di Mestre sabato 9 marzo alle ore 21.00, con Pietro Tonolo ai sassofoni e flauto, Alfredo Paixao al basso e Jorge Rossy alla batteria (DETTAGLI).

Concerto di Luca Ciarla

Luca Ciarla con la sua solOrkestra il nuovo protagonista della settima edizione di Jazz&. Venerdì 8 marzo, con inizio alle 19.30, alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice, questo alchimista del violino crea le sue musiche con un pedale loop, la sua voce e diversi strumenti giocattolo (DETTAGLI).