Mostra del Cinema, Festival della Politica, fiere e sagre: il weekend di Venezia e provincia

Mostra del Cinema, Festival della Politica, sagre, fiere e tanti altri eventi: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere nel territorio di Venezia e provincia quello del 9 e 10 settembre 2023, anticipato da venerdì 8. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi del weekend.

Mostra del Cinema

Ultimi giorni della Mostra del cinema di Venezia, arrivata all'80esima edizione, in programma dal 30 agosto al 9 settembre 2023: considerato uno dei festival più rinomati al mondo, come testimoniato anche dalla sua longevità, nei prossimi giorni richiamerà sull'isola del Lido migliaia di professionisti del settore, celebrità e appassionati. Sabato 9 la chiusura con la consegna del Leone D'Oro (DETTAGLI).

Festival della Politica

La dodicesima edizione del festival si svolgerà in quattro giornate, dal 7 al 10 settembre. In programma ci sono una quarantina di eventi tra dibattiti, dialoghi, presentazioni di libri, workshop e spettacoli. La manifestazione porterà il confronto politico nelle piazze chiamando a raccolta alcuni tra i principali protagonisti della vita culturale italiana: studiosi, giornalisti, analisti, rappresentanti delle istituzioni (DETTAGLI).

Cultura, musica e opera lirica a Dolo

Alcuni eventi da non perdere nel centro storico di Dolo: venerdì 8 settembre, in Piazza Cantiere alle 21:00, arriva lo spettacolo/concerto "Hollywood Music: le grandi colonne sonore". Sabato 9 settembre invece, in fascia serale, ad animare la città sarà lo splendore dell'opera, "L'elisir d'amore" (DETTAGLI).

Fiera Franca di Chirignago

A Chirigrago torna la Fiera Franca con numerosi appuntamenti previsti tra l’8 e il 12 settembre: attesi svariati momenti dedicati alla convivialità, al divertimento e alla cultura. Fiore all'occhiello della manifestazione sarà la mostra “1902: Caduta del 'Paron de casa’”, dedicata al crollo del campanile di San Marco (DETTAGLI).

Sagrone di Vigonovo

Il Sagrone di Vigonovo torna da giovedì 7 a lunedì 18 settembre con stand enogastronomici, street food, musica, spettacoli, gara ciclistica, auto raduno, luna park, mercatino di artigianato artistico e hobbistico, uno spettacolo pirotecnico e molto altro (DETTAGLI).

"Wine & Folk" a Jesolo

Due giorni di musica e divertimento per celebrare le tradizioni contadine: sabato 9 e domenica 10 settembre, Jesolo ospiterà la 67esima edizione della Festa dell’uva e del vino per ricordare e rivivere le tradizioni contadine di fine vendemmia. Confermata anche la tradizionale sfilata alla quale parteciperanno più di dieci carri allegorici e tre gruppi folkloristici (DETTAGLI).

Night for Marghera

Il centro di Marghera torna ad animarsi nelle ultime sere d’estate: sabato 9 settembre sarà la volta di Night for Marghera. Questa terza edizione prevede due eventi destinati a coinvolgere l’intera comunità e in particolar modo i giovani, con musica dal vivo e cibo di qualità (DETTAGLI).

Fiume Festival a San Donà

Dal 7 al 10 settembre parte il Fiume Festival, con quattro appuntamenti che animeranno San Donà: il tema scelto quest’anno è “Emozioni”: dalla musica struggente del tango di Buenos Aires alle canzoni di Lucio Battisti, passando attraverso temi universali con il reading musicale “Il vecchio e il mare” (DETTAGLI).

Riviera Fiorita

La Riviera del Brenta si colora nuovamente di fiori, tradizione e storia: dal 7 al 10 settembre torna l’appuntamento con Riviera Fiorita: nel calendario sono stati riconfermati gli appuntamenti più amati dal pubblico, come i mini tour in gondola, le degustazioni guidate di gelato gastronomico, le passeggiate accompagnate nei centri storici e nelle ville (DETTAGLI).

Incontro con Mogol

Chiude il programma di “Incontri d’autore” il maestro Mogol con un appuntamento che si terrà venerdì 8 settembre, alle ore 19.30, al Teatro Toniolo. Mogol racconta Mogol è una narrazione appassionata del più grande poeta della canzone italiana unita alla interpretazione delle indimenticabili canzoni di Lucio Battisti e non solo, eseguite da Monia Angeli alla voce, Stefano Nanni al pianoforte e Riccardo Cesari alla chitarra (DETTAGLI).

Teatro di Cittadinanza

Venerdì 8 Settembre 2023, alle ore 19.00 presso la residenza Maria Ausiliatrice, il Teatro di Cittadinanza di Mattia Berto proporrà un laboratorio teatrale aperto che vedrà in scena un gruppo di cittadini veneziani insieme a un gruppo di rifugiati ucraini. "Ritrovo il mio quartiere" è il titolo della tre giorni articolatasi in diversi laboratori e incontri che culminerà con l'apertura alla cittadinanza e una performance finale (DETTAGLI).

Spettacolo del Circo Patuf

Debutta venerdì 8 settembre, presso il parco di via Vecellio a Noale, il nuovo spettacolo del Circo Patuf, la compagnia di artisti italo-sudamericana che gira il Veneto regalando momenti di comicità e magia. Si intitola “Reset" e lancia un forte appello per salvare il mondo dalle tante minacce, prima fra tutte quella ambientale (DETTAGLI).

Mostra di Laura de Santillana

Dal 9 settembre al 26 novembre nelle sale delle Gallerie dell’Accademia verranno ospitate le opere dell’artista Laura de Santillana, esponente di spicco della tradizione muranese e dell’arte della lavorazione del vetro nel mondo. Laura de Santillana. Oltre la Materia, a cura di Rainald Franz e Michele Tavola, è in programma dal 9 settembre alle Gallerie dell’Accademia (DETTAGLI).

Mostra di Eileen Herres

La serie di dipinti "Eve's Power", realizzata dall'artista Eileen Herres, sarà presentata nel corso della mostra omonima all’Angelo Art Hotel a due passi da Piazza San Marco: è una rappresentazione carica di emozioni della capacità di una donna di superare le sfide e di dispiegare le proprie risorse interiori. Ogni dipinto della serie racconta la propria storia, ispirata da esperienze personali, sogni e sensazioni (DETTAGLI).

Pedalata per la vita

Confcommercio Portogruaro-Bibione-Caorle organizza la ottava edizione di questo importante e nobile evento cicloturistico a scopo benefico. Un appuntamento conosciuto e riconosciuto, strettamente legato alla Lega Italiana Fibrosi Cistica ONLUS – LIFC a cui, appunto, sarà devoluto l’intero incasso (DETTAGLI).