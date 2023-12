Nel weekend la magia nel Natale arriva nella provincia veneziana con mercatini, piste di pattinaggio e giostre. Ma ci sarà spazio anche per tanti altri eventi: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere, quello del 2 e 3 dicembre 2023, anticipato da venerdì 1. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi del weekend.

Venezia accende il Natale

Entra nel vivo il calendario di iniziative natalizie nel territorio lagunare: “Venezia accende il Natale” propone per il primo fine settimana di dicembre tanti appuntamenti per bambini e adulti. A Mestre, sabato 2, arriva il trenino di Natale che, insieme agli spiritosi folletti Barbamoccolo, animerà la piazza e le vie limitrofe. A Venezia aprirà la pista in Campo San Polo: sarà praticabile sabato dalle 11 alle 20 e domenica dalle 11 alle 19 (DETTAGLI).

Natale è… Mirano

Il periodo più magico dell'anno è arrivato e l'atmosfera natalizia avvolge Mirano e le sue frazioni. Dalla mattinata del 3 dicembre ci sarà il mercatino della fantasia; alle ore 15.00, da via Gramsci, partirà la parata di apertura "Bianco Natale", con la Filarmonica di Mirano e le Majorettes "Magic Stars". Alle ore 17.00, invece, si terrà in piazza Martiri concerto delle violiniste Krystall Kuartet (DETTAGLI).

Isola del Natale

Sabato 2 e domenica 3 dicembre il Lido di Venezia torna ad accendersi di luci natalizie in occasione dell’Isola del Natale 2023 con mercatini, giostre, canti e la tradizionale corsa dei Babbi Natale. Ad affiancarsi alla tradizione saranno però tante novità pensate per accontentare grandi e piccini (DETTAGLI).

Mercatini di Natale a Scorzè

Il Natale accende via Roma, per una domenica di festa a Scorzè: il 3 dicembre sarà una giornata intera di appuntamenti, immersa nelle tipiche atmosfere natalizie, con animazioni ininterrotte dalle 10 alle 19. Protagoniste: scuole, associazioni, piccoli imprenditori e negozianti, che porteranno in centro i loro prodotti, le attività e l’artigianato locale (DETTAGLI).

Pista di pattinaggio sul ghiaccio

Durante le festività natalizie, grandi e piccini potranno pattinare sul ghiaccio nella pista allestita, come da tradizione, in Campo San Polo a Venezia: l'impianto sarà aperto da sabato 2 dicembre (DETTAGLI). Una pista di pattinaggio sul ghiaccio aprirà nello stesso giorno anche a Chioggia: l'inaugurazione si terrà alle ore 17.00 (DETTAGLI). Presenti anche due impianti a Mestre e a Marghera.

Concerto gratuito in onore di Maria Callas

In occasione dei festeggiamenti per il centenario della nascita di Maria Callas si terrà un'iniziativa speciale dedicata al celebre soprano che si svolgerà in concomitanza della data del suo compleanno, il 2 dicembre: a partire dalle ore 12, il Teatro La Fenice ospiterà un concerto gratuito aperto alla cittadinanza, diretto da Frédéric Chaslin (DETTAGLI).

Visite gratuite al Museo di Torcello

In concomitanza con l’iniziativa del Ministero della Cultura “Domenica al museo”, in programma il 3 dicembre, sarà possibile visitare gratuitamente il Museo di Torcello, testimone della storia di un’isola che fu uno dei primi insediamenti lagunari. I percorsi si terranno alle ore 11.50 e alle 15.10 (DETTAGLI).

Mestre Fantasy Weekend

Al via, dal 1° al 3 dicembre presso la biblioteca di Carpenedo Bissuola, il "Mestre Fantasy Weekend", un evento dedicato agli amanti del fantasy. L'iniziativa si propone di celebrare il mondo fantastico in tutte le sue sfumature, offrendo tre giorni di attività coinvolgenti e imperdibili, con un programma ricco e variegato che saprà soddisfare gli appassionati di ogni età (DETTAGLI).

InLaguna Film Festival

Al via, dal 30 novembre al 3 dicembre, la terza edizione di InLaguna Film Festival, la rassegna che porta il cinema indipendente a Venezia. Tra gangsters-movies francesi, animazioni italiane, nuovi sguardi giapponesi e comunità Indios minacciate, in competizione quest'anno ci saranno undici film (DETTAGLI).

Incontro con Mariolina Venezia

La scrittrice Mariolina Venezia porterà la sua creatura letteraria, il sostituto procuratore Imma Tataranni, la PM più chiacchierata del centro-sud e più amata dai telespettatori italiani, alla biblioteca Vez. L'incontro si terrà domenica 3 dicembre alle 18.00 (DETTAGLI).

Incontro con Valerio Held e Irene Di Oriente

Sabato 2 dicembre presso la fumetteria Comix League di Mestre, dalle 15.30, si terrà l'incontro con Valerio Held e Irene Di Oriente. Il primo è tra i più apprezzati disegnatori della Disney, la seconda è invece un'illustratrice emergente di Treviso, recentemente vincitrice del secondo premio al concorso nazionale "Poesia illustrata". Per l'occasione discuteranno di fumetto e realizzeranno dediche e sketch (DETTAGLI).

Spettacolo "Anna Karenina"

Prosegue il cartellone della stagione di prosa del Teatro Toniolo con un classico della letteratura russa: dal 1° al 3 dicembre, infatti, Galatea Ranzi vestirà i panni di "Anna Karenina" di Lev Tolstoj, nell'adattamento teatrale di Gianni Garrera e Luca De Fusco (DETTAGLI).

Spettacoli teatrali per i bambini

Domenica all'insegna del teatro con due spettacoli pensati per i bambini e le loro famiglie: il Teatrino Groggia e il Teatro Momo il 3 dicembre aprono le porte alla magia e alla musica con "Oltre Qui", basato sulle emozioni, e le "Fiabe Musicali", la rassegna di musica pensata per i più piccini (DETTAGLI).

Mostra su Dino Buzzati, pop art e Venezia

Dal 24 novembre al 25 febbraio 2024 al Centro Candiani prende vita la mostra "Buzzati, Venezia e la pop art", un evento unico che esplora la connessione affascinante tra il celebre scrittore Dino Buzzati, la città di Venezia e il movimento artistico della pop art (DETTAGLI).

Mostra “Ali sulla Torre”

Una mostra per raccontare il secolo di vita dell’Aeronautica Militare Italiana, ma che ripercorre anche gli anni precedenti, legati alla storia del volo: ospitata alla Torre di Mestre, l’esposizione intitolata “Ali sulla Torre” ripercorrerà la vita anche di pionieri ed eroi veneti dell’aria e racconterà anche la storia delle Frecce Tricolori (DETTAGLI).

AquaGranda 2023

AquaGranda 2023 è una serie di incontri e dialoghi sulle maree, organizzata dal Distretto veneziano ricerca e innovazione in collaborazione con l’università Ca’ Foscari, che uniscono scienza, arte pubblica e cittadinanza attiva. In occasione del terzo anniversario dell'acqua alta eccezionale del 2019, AquaGranda 2023 esplorerà le radici acquatiche di Venezia e delineerà possibili scenari futuri per la città (DETTAGLI).

Concerto dei Khayal

Ultimo appuntamento dell'anno per Candiani Groove: sabato 2 dicembre alle ore 20.30 al Centro Candiani si chiude il cartellone 2023 con il concerto del gruppo Khayal, un sogno di grande sensualità: la magnifica voce di Raphaëlle Brochet blandisce il violino di Baiju Bhatt, il tutto supportato da Amine Mraihi all'Oud e Shayan Fathi alle percussioni (DETTAGLI).

Canzoni di Sanremo

Un lungo percorso musicale per ricordare le canzoni che hanno fatto la storia del Festival di Sanremo e della stessa musica italiana, guardando alla solidarietà: è “Sanremo e non solo!”, il concerto di beneficenza che si terrà venerdì 1° dicembre, alle 20.45, al Teatro Metropolitano Astra, nel corso del quale verranno cantate canzoni che sono poi diventate la colonna sonora della vita di ognuno, dagli anni Sessanta in poi (DETTAGLI).